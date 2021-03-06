المرأة

نجمة شهيرة تدفع ثروة ضخمة مقابل طلاقها!

Lebanon 24
06-03-2021 | 12:00
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أعلنت النجمة البريطانية أديل (32 عاماً) حصولها على الطلاق رسمياً من زوجها سيمون كونيك ( 46 عاماً)، بعد سنتين من انفصالها عنه، علماً أنّها تقدمت بدعوى الطلاق في أيلول من عام 2019.

 

وطالت مدة دعوى الطلاق، بسبب عدم توقيع الطرفين اتفاق تسوية قبل الزواج، وعدم اتفاقهما لاحقاً على توزيع الثروة عند الطلاق، والبالغة 140 مليون جنيه إسترليني.

 

 

وبعد تدخل من وسطاء عديدين بين أديل وكونيك، توصلا إلى اتفاق نصر على توليهما حضانة مشتركة لابنهما أنجيلو البالغ من العمر 8 سنوات.

 

وأشارت أديل وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى عدم رغبتها في كشف أسباب الطلاق ووعدت جمهورها بعدم إطلاق أغاني تتحدث عن الانفصال.

 

تجدر الإشارة إلى أن أديل خسرت 45 كيلوغراما من وزنها بعد الانفصال.

المصدر: وكالات
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