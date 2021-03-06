المرأة

قريباً... أصالة نصري ممثلة وهذه التفاصيل

Lebanon 24
06-03-2021 | 15:00
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أعلن المنتج المصري جمال العدل أنه أقنع الفنانة السورية أصالة نصري بدخول عالم الدراما التلفزيونية وخوض مجال التمثيل، عند إيجاد العمل المناسب لها واللائق باسمها.

 

وقال في تصريحات لبرنامج "MBC ترندنغ": "اتفقنا أنا وأصالة إني أدور لها على حاجة أعملها لها دراما.. بس أصالة بحجمها الكبير ده ضروري أقدم لها حاجة متفردة ومختلفة، فما زلت في مرحلة البحث".

 

وأضاف: "أنا اللي أقنعتها بدخول التمثيل.. قلتلها ما تيجي يا أصالة أعملك مسلسل 8 أو 10 حلقات.. فعجبتها الفكرة جدا.. لكن لسه مفيش حاجة استقرينا عليها".

 

وختم كلامه: "الأكيد أن أصالة هتمثل دور مطربة في المسلسل، لكن هذا العمل لا يتحدث عن قصة حياتها الحقيقية".

 

وكانت أصالة نصري وجّهت الشكر لجمهورها بعد تحقيق أغنية "بنت أكابر" التي طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب" منذ عدة أشهر 100 مليون مشاهدة.

 

واحتفلت أصالة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بهذا العدد من المشاهدات، للفيديو، بمقطع من الأغنية.

 

وقالت: "شكراً لعظيم اهتمامكم، وحلاوة محبّتكم، وجميل ثقتكم".

 

 

المصدر: لها
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