نانسي عجرم تخرج عن صمتها: قلبي عم يوجعني

عقب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان وانهيار الليرة، كتبت الفنانة نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها على "تويتر" معلقة على الأوضاع وقالت: "وبعدين مع الوجع اللي ما عم يرضى يفارقنا؟ و لأيمتى الذل رح يضل ملاحقنا؟ و كرمال مين الشعب عم يتحمل كل هالمعاناة؟

وأضافت: "أملي الوحيد يخلص بسرعة هالكابوس و يرجع اسمك يعكس فخر و مجد و حضارة. لأنك حبيب العمر و قلبي من جوا عم يوجعني عليك.."