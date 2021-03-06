المرأة

نانسي عجرم تخرج عن صمتها: قلبي عم يوجعني

Lebanon 24
06-03-2021 | 11:00
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عقب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان وانهيار الليرة، كتبت الفنانة نانسي عجرم تغريدة عبر حسابها على "تويتر" معلقة على الأوضاع وقالت: "وبعدين مع الوجع اللي ما عم يرضى يفارقنا؟ و لأيمتى الذل رح يضل ملاحقنا؟ و كرمال مين الشعب عم يتحمل كل هالمعاناة؟

 

وأضافت: "أملي الوحيد يخلص بسرعة هالكابوس و يرجع اسمك يعكس فخر و مجد و حضارة. لأنك حبيب العمر و قلبي من جوا عم يوجعني عليك.."

 
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