7 طرق لتجعلي زوجك مغرماً بكِ

في بداية الإرتباط والخطوبة وحتى في الفترة الأولى من الزواج، يكون شريكك مغرماً بكِ، ومع مرور الوقت تبدأ جذوة الحب بالانطفاء، وتتبلور مشاعركما حسب أسلوب التعامل بينكما، وهذا يعني أن بإمكانكِ امتلاك قلب زوجك وجعله مغرماً بكِ دائماً عبر التعامل معه بأسلوب لطيف يسلب قلبه.

الطرق السبع التالية تساعدك على امتلاك قلب زوجك وجعله مغرماً بكِ.1- أظهري احترامك لقدراته وقراراتهالرجل لا يحب أن يشعر بأنه طفل، لذلك لا تقللي من شأن زوجك أو توجّهي له انتقادات باستمرار، وأظهري احترامك لوجهة نظره وقراراته، وناقشي خلافاتك معه بهدوء واحترام.كما يجب عليكِ أن تحترمي قدراته ولا تقللي من شأن ما يفعله أو يحاول فعله، حتى لا يصاب بالإحباط ويتوقف عن المحاولة.احترام قدرات زوجك ووجهات نظره وقراراته يشعره برجولته ويعزز ثقته بنفسه، ويجعلكِ أقرب لقلبه.2- كوني حنونةالرجل يحب المرأة الحنونة التي ترفق به وتغمره بالعاطفة والحنان، تحلي دائماً باللطف، واختاري الكلمات التي تظهر حبك له.3- امدحيه أمام الآخرين وخاصة أطفالكمايبذل الرجل جهوداً كبيرة لأجل أسرته، ولكن غالباً ما تكون خفيّة، على عكس دور الأم المحوري الواضح، وهذا المجهود الذي يبذله زوجك بحاجة إلى التقدير، فالتقدير يساعد الرجل على الاستمرار في العطاء، لذلك ألقي الضوء على جهود زوجك من أجل الأسرة، امدحيه أمام أطفالكما، واجعليه بطلاً في أعينهم.أيضاً مدح زوجك أمام الآخرين له دور كبير في تعزيز علاقتك به، فالرجل يحب المرأة التي تحترمه وتشعره بالتقدير.4- قدّمي له الدعمأنتِ أقرب شخص لزوجك، إنه ينتظر منكِ المحبة والقبول والدعم أكثر من أي شخص آخر في العالم، فلا تخذليه.كوني داعمة لزوجك في الأزمات، وادفعيه دائماً للأمام، وكوني مؤمنة بأحلامه وساعديه على تحقيق طموحاته، وتذكري دائماً أنكما فريق واحد.5- شاركيه ما يحبّهأنتِ شريكة حياة زوجك، بالتأكيد لكل منكما أنشطة وهوايات خاصة، ولكن يجب أن يكون بينكما أنشطة مشتركة تخلق بينكما مساحات مشتركة من المتعة والتفاهم، لذلك ابحثي عن شيء يحبه زوجك، سواء نوع معين من الأفلام التي يحب مشاهدتها، أو هواية ما، أو لعبة فيديو، واقضي وقتاً ممتعاً في مشاركته ما يحب، سوف تحصلان على المرح والمتعة، ويزداد التفاهم والقرب بينكما.6- دعي الماضي يذهبسامحي زوجك على أخطائه، وتخلصي من تاريخ الأخطاء التي تؤرق علاقتكما، الرجل يحب المرأة المتسامحة التي تتعامل معه بقلب مفتوح وصافٍ.7- لا تتصيدي الأخطاءالحياة الزوجية ليست معركة، بل إن سر سعادة واستقرار الزوجين هو الحياة الزوجية الهادئة، وهذا يتحقق عبر تقليل المشاكل قدر الإمكان.بالطبع لا توجد حياة زوجية سوية دون مشاكل وخلافات، ولكن المهم هو أن تختاري المشاكل التي تستحق، وتتخطي التفاصيل البسيطة التي لا تستحق العراك بشأنها، هذا يجعل حياتك الزوجية أكثر هدوءاً وسلاماً، ويشعركما بالارتياح لعلاقتكما، وبالطبع يزيد حبك في قلب زوجك.