المرأة

تصريحات قوية لميغان ماركل: رفضوا جعل ابني أميرا بسبب بشرته.. وكنت أنوي الانتحار! (فيديو)

Lebanon 24
08-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-800802-637507869091226007.jpg
Doc-P-800802-637507869091226007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقدت زوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، القصر الملكي في بريطانيا بسبب ما اعتبرته أفعال قادتها للتفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.
وقالت ماركل، في حوارها مع الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، الذي أذيع عبر شبكة "CBS"، ويعد الأول لهما بعد التخلي عن صفتهما الملكية، "لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة. وكان ذلك فكرة ثابتة واضحة وحقيقية ومخيفة".
 



وكشفت عن دور الأمير هاري عندما كانت تراودها تلك الأفكار، قائلة: "أتذكر كيف كان (هاري) يحتضنني".

وعندما سئلت عما إذا كانت تفكر في إيذاء نفسها أو وجود أفكار انتحارية، قالت: "نعم. كان هذا واضحا جدا جدا... ومخيفا جدا".
وأشارت إلى أن العائلة المالكة قابلت طلبها بالحصول على المساعدة النفسية بالرفض، ولم يسمحوا لها بالحديث عن ذلك.
 


وأضافت ميغان ان العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا، وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

وتابعت ان "العائلة حاولت إسكاتها كما أن الأشخاص داخل المؤسسة لم يتقاعسوا فقط عن حمايتها من الادعاءات الكيدية بل كذبوا لحماية الآخرين".

ورأت ميغان: "بمجرد زواجنا وبدأ كل شيء في التدهور فعلا وأدركت أنني لست فقط غير محمية.. ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة.. لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2021-03-08
22:00 | 2021-03-07
18:00 | 2021-03-07
15:00 | 2021-03-07
12:00 | 2021-03-07
09:00 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website