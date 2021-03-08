تصريحات قوية لميغان ماركل: رفضوا جعل ابني أميرا بسبب بشرته.. وكنت أنوي الانتحار! (فيديو)

انتقدت زوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، القصر الملكي في بريطانيا بسبب ما اعتبرته أفعال قادتها للتفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.

وقالت ماركل، في حوارها مع الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، الذي أذيع عبر شبكة "CBS"، ويعد الأول لهما بعد التخلي عن صفتهما الملكية، "لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة. وكان ذلك فكرة ثابتة واضحة وحقيقية ومخيفة".

وأشارت إلى أن العائلة المالكة قابلت طلبها بالحصول على المساعدة النفسية بالرفض، ولم يسمحوا لها بالحديث عن ذلك.