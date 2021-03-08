المرأة

فاشينيستا تفاجئ الجمهور بإفلاسها... وتكشف عن الأسباب

Lebanon 24
08-03-2021 | 12:00
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فاجأت الفاشينيستا الكويتية فينيسيا أو أم ريان متابعيها بإعلان إفلاسها. وهو ما جاء خلال مقابلة أجريت معها مؤخراً ضمن حلقة من برنامج "نجود" الذي يعرض على شاشة قناة "الروضتين".

وقالت في هذا السياق إنها خسرت ما يقرب من 760 ألف دولار. وأشارت إلى أنها خسرت أيضاً محل المجوهرات الذي تمتلكه. ولفتت إلى أنها لم تتمكن من تسديد أموال المعلنين أو حتى من دفع فاتورة الإنترنت.
 
 
 
 

وذكرت أنها لم تتلق المساعدة من أصدقائها المشاهير. وعلى هذا علقت بأنه لا صداقات حقيقية بين المشاهير على المواقع وأن كل ما يظهرونه أمام الجمهور من محبة متكلّف وغير حقيقي. وأضافت: "عندما يكون أحد ما في ورطة لا يقف إلى جانبه أي من زملائه المشاهير".

ورأت أنها تعرضت للغدر والخيانة وأن هذا سبب خسارتها المال. وتابعت أن أياً ممن اقترضوا منها المال لم يبادر إلى سداد ديونه. وقالت إن المشاهير اتحدوا عندما جمعتهم قضية تبييض الأموال في الكويت فقط.

وأحدثت هذه التصريحات ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وتساءل الكثيرون منهم عن وجود أسباب أخرى لأزمة فينيسيا غير تلك التي أعلنتها.
المصدر: لها
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