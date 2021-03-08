المرأة

ابنة أصالة برفقة خطيبها الجديد.. وهذا هو اسمه (صور)

Lebanon 24
08-03-2021 | 21:00
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نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة بدت فيها وهي تحتضن شاباً، علماً أنه تم التقاطها على شكل ظل أي من دون إظهار ملامحهما.

 
 

وتناقل الصورة بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما أتاح للمتابعين التعليق حيث أشاروا إلى أنه خطيبها وتساءلوا عن هويته. كما نشرت في وقت لاحق فيديو قصيراً ظهرت فيها يده وهي تمسك بيدها في السيارة فيما يستمعان إلى إحدى أغنيات والدتها.

 

 
 

وتبين من خلال التعليق أن اسم الشاب هو أ. هلال. .

 

يشار إلى أن أصالة كشفت للمرة الأولى ارتباط ابنتها بعد انفصالها عن الطبيب الشاب معتز نصير خلال حلولها ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة. وقالت إنها ستتزوج قريباً وأضافت: "حنجوزها قريباً والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يارب يكون متل ما أنا متوقعة".

المصدر: لها
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