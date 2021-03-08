المرأة

فنانة عربية تفجر فضيحة: "كل ما روح لمنتج بيبص لجسمي أو يتجوزني عرفي"!

Lebanon 24
08-03-2021 | 18:00
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كشفت الفنانة والمغنية المصرية، دينا حسين، عن استيائها من الوسط الفني الذي بأغلبه يطلب منها تقديم تنازلات مقابل تقديمها أعمالا غنائية.

 

 

وتوجهت دينا من خلال مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه :"يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل يبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي أو لجسمي، أو يتجوزني عرفي، هو أنا لازم أعمل حاجة غلط، ولازم أقدم تنازلات، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه".

 

وتابعت "أنا مقولتش إني مش بقوم من على السجادة، أنا بسهر وليا صحابي أولاد أكتر من البنات، بلبس قصير ومفتوح وكل حاجة، بس أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط، شغل في الشارع واشتغلت، دراسة ودرست، في الأوبرا واشتغلت، عملت كل حاجة تأهل الفنان للنجاح، تعبت على نفسي، خدتها من تحت، ما عنديش مشكلة أتعب، بس عايزة أوصل وانجح، أوصل باحترامي وكياني وبصوتي ومش لازم أعمل حاجة غلط".

 

وختمت :""هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، أي نوع من أنواع الفن عليه سبوت، لو الفن دا يا جماعة بالمنظر ده، إني لازم أصاحب المنتج، أحسن لي إني أقعد بكرامتي، لو صوتي وحش قولولي اقعدي في بيتك وما تشتغليش، أنا تعبت ومش عارفة أعمل ايه".دينا المصري اسمها الحقيقي دينا حسين، من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1992، قدمت قبل 3 أعوام تقريبًا فيديو كليب لأغنية حملت عنوان "جرح زي ألف".


المصدر: سبوتنيك
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