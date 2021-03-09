لهذا السبب لا تحتفظي بمساحيق التجميل في حقيبة واحدة

تحتفظ العديد من النساء بمساحيق وفراشي التجميل في حقيبة واحدة لسهولة استخدامها عند الحاجة، غير أن هذا الأمر ينطوي على العديد من الأخطاء والمخاطر.



وتقول فنانة المكياج سافورن هيغز من شركة FalseEyelashes لصحيفة ميرور البريطانية إن اختيار مكان تخزين مساحيق التجميل يمكن أن يكون له تأثير كبير على جودتها. ويمكن لعدد من العوامل أن تتسبب في تلف مساحيق التجميل، وأن تصبح مليئة بالبكتيريا، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة في الغرفة التي يتم تخزينها فيها.



تخزين فراشي المكياج



احفظي فراشي المكياج في مكان بارد وجاف، والمكان المثالي سيكون في درج بعيدًا عن ضوء الشمس، ونظفي دائمًا فراشي المكياج جيدًا قبل الاستخدام، وذلك لإزالة أي غبار متراكم عليها، ولا تخزني فراشي المكياج في الحمام، لأن ذلك قد يشجع نمو العفن، وسوف تجذب شعيرات الفرشاة البخار، مما يؤدي إلى انسداد المسام عند الاستخدام.



أدوات خلط المساحيق



احفظي أدوات خلط مساحيق التجميل بعيدًا عن الأسطح المتربة، وخزنيها في أكياس أو صناديق جيدة التهوية، بدلاً من حقيبة المكياج، وسيسمح ذلك للإسفنجة بالتنفس، ولا تتركيها في مكان مظلم، خاصة عندما يكون رطبًا، فقد يؤدي ذلك إلى جذب البكتيريا والسماح بتشكل العفن. وتجنبي الحمام لأن البخار يمكن أن يتكثف على السطح، ولا تقومي أبدًا بتخزينها عندما تكون مبتلة واستبدليها كل 3 إلى 6 أشهر.



تخزين أحمر الشفاه



احفظي أحمر الشفاه في مكان بارد وجاف مثل الثلاجة، وتأكدي دائمًا من أن أحمر الشفاه ملفوف تمامًا مع إغلاقه بإحكام للحفاظ على الملمس واللون، ولا تضعي أحمر الشفاه في أي مكان بالقرب من ضوء الشمس أو الرطوبة، حيث يمكن أن يفقد أحمر الشفاه ملمسه وجودته بمجرد تعرضها للحرارة.



الماسكارا



احفظي الماسكارا في مكان بارد ومحكم، وحافظي على عبوة الماسكارا مغلقة، فأي هواء يدخل يمكن أن يجفف السائل تمامًا مما يؤدي إلى تكتلات عند استخدامه، ولا تحتفظي بالمسكارا في الثلاجة، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم البكتيريا، واستبدلي الماسكارا كل 3 إلى 4 أشهر.



المساحيق



احتفظي بجميع منتجات البودرة في مكان جاف، وينصح بتخزين العناصر مثل أحمر الخدود وظلال العيون وبودرة التثبيت في علب بلاستيكية شفافة، فهذه بيئة مثالية ستحافظ على جميع المنتجات لمدة أطول. ولا تخزني المساحيق بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعات أو في الحمامات، ويمكن أن تتسبب الرطوبة في تغيير قوام المسحوق.



كريم الأساس/الكونسيلر



خزني المنتجات السائلة في مكان جاف مثل درج أو حتى في الثلاجة، ولا تضعيها بالقرب من أي مصدر للحرارة، وتجنبي أيضًا تركها بالقرب من النافذة لأن ضوء النهار يمكن أن يجفف هذه المنتجات.



رذاذ التثبيت