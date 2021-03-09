بينهن ابنة وزير.. إنجازات شابات لبنانيات تخطت حدود الوطن





وهكذا شكلت أخبار اللبنانيات العابرات للقارات من الجيل الجديد، بتفوقهن إلى جانب الرجال، جزءاً من الأخبار الاعتيادية اليومية. فالأسماء كثيرة والمهارات موزعة على الاختصاصات والقارات. ومن نذكرهن هنا لسن سوى عينة تم اختيارها كغيض من فيض عشرات الأسماء الأخرى التي يمكن التوقف عندها. بعضهن نشأن في لبنان وهاجرن بفعل الحرب مع عائلاتهن، والبعض الآخر درسن في لبنان، وذهبن لشق طريقهن وحيدات في غربة لا تزال غضة، وثمة مَن هنّ من الجيل الثاني.



- آية بدير... التصميم للمستقبل كتبت سوسن الأبطح في "الشرق الأوسط": "لم يعد تحقيق لبنانيات في الخارج إنجازات كبيرة يفاجئ اللبنانيين، فقد اعتاد أهالي بلاد الأرز أن يتلقوا أخبار نجاحات أبنائهم في الخارج بفرح عارم، عالمين أن بلادهم أضيق من أن تتسع لطموحاتهم.وهكذا شكلت أخبار اللبنانيات العابرات للقارات من الجيل الجديد، بتفوقهن إلى جانب الرجال، جزءاً من الأخبار الاعتيادية اليومية. فالأسماء كثيرة والمهارات موزعة على الاختصاصات والقارات. ومن نذكرهن هنا لسن سوى عينة تم اختيارها كغيض من فيض عشرات الأسماء الأخرى التي يمكن التوقف عندها. بعضهن نشأن في لبنان وهاجرن بفعل الحرب مع عائلاتهن، والبعض الآخر درسن في لبنان، وذهبن لشق طريقهن وحيدات في غربة لا تزال غضة، وثمة مَن هنّ من الجيل الثاني.- آية بدير... التصميم للمستقبل





مهندسة، مخترعة، فنانة ومصممة، آية بدير. شركتها الناشئة «ليتل بيتس» شكلت ثورة في ميادين عدة، منها التعليم، واللعب، وحتى في عالم التصميم، بمنتجاتها التي تشبه لعبة «ليغو» لكنها إلكترونية هذه المرة. وهي عبارة عن قطع مبرمجة لكل منها وظيفتها يمكن لمن يقتنيها أن يركّبها ليصنع منها روبوتات، أو مكانس، وربما سيارات أو أجهزة إنذار. فكل يستطيع أن يبتكر من هذه القطع الجاهزة للتركيب ما يشاء، ويوظفها حيث يريد، بعد أن يصنع جهازه الذكي منها. مهندسة، مخترعة، فنانة ومصممة، آية بدير. شركتها الناشئة «ليتل بيتس» شكلت ثورة في ميادين عدة، منها التعليم، واللعب، وحتى في عالم التصميم، بمنتجاتها التي تشبه لعبة «ليغو» لكنها إلكترونية هذه المرة. وهي عبارة عن قطع مبرمجة لكل منها وظيفتها يمكن لمن يقتنيها أن يركّبها ليصنع منها روبوتات، أو مكانس، وربما سيارات أو أجهزة إنذار. فكل يستطيع أن يبتكر من هذه القطع الجاهزة للتركيب ما يشاء، ويوظفها حيث يريد، بعد أن يصنع جهازه الذكي منها.

- ليا سلامة في «متحف الشمع»