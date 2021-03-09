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المرأة
أنغام تحتفظ بذكرى شقيقتها الراحلة بطريقة مميّزة!
Lebanon 24
09-03-2021
|
15:00
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خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، كشفت الفنانة أنغام عن كواليس إصدار أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، وسر الحائط الذي ظهر في كليب الأغنية وعليه مجموعة من صور الفنانين الراحلين، ومن بينها واحدة لشقيقتها الراحلة غنوة.
وأوضحت أنغام أن كلمات الأغنية تتحول في جزء منها من الحب بين الرجل والمرأة إلى نوع آخر من الحب، أقوى لا يصغر ولا يقلّ.
ورداً على سؤال أديب لها: "لسه قلبك قادر يحب؟"، قالت أنغام: "هو سؤال لطيف جداً وغريب في نفس الوقت. أنا باستغرب ليه البني آدم ممكن يوقف يحب، دي حاجة بين إيدين ربنا".
وعن اختيار موعد لطرح الأغنية، قالت أنغام إن الأغنية في حوزتها منذ عامين، وكان المفترض أن تطرحها ضمن ألبوم "حالة خاصة جداً"، لكن العمل عليها توقّف لأسباب فنية، وعاتبها الشاعر أسامة مصطفى على ذلك، لكنها قالت له إن الأغنية ستصدر منفردة في توقيت أفضل، وحان الوقت الذي شعرت فيه برغبة في قول "هو نفس الشوق".
المصدر: لها
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