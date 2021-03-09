المرأة

8 عبارات يقولها طفلك تثبت أنكِ أم عظيمة

Lebanon 24
09-03-2021 | 23:00
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لن يخبرك طفلك كل يوم أنكِ أم عظيمة، بل ربما لن يخبرك بهذا أبداً، ولكن هناك بعض الأفعال والكلمات التي يبرهن بها طفلك على كونك أماً عظيمة، وإليك تلك العبارات الثماني التي تثبت ذلك.
 
1- "هذا ليس عدلاً"
إذا علّمت طفلك أنه قد لا يحصل دائماً على ما يعتقد أنه يستحقه، فأنتِ بذلك تهيئينه لمرحلة نضج أكثر صحة ومرونة.
عندما يقول طفلك أن ما حدث ليس عدلاً، يعني أنه يدرك حقيقة أن الحياة ليست عادلة، وأن لديه مرونة كافية لتفهم وتقبل هذه الحقيقة.
 
2- "أنا أسامحكِ"
إذا قال لكِ طفلك "أنا أسامحكِ"، فهذه علامة على أنكِ أم رائعة، لأنه يعني أنكِ اعتذرتِ له، وأنكِ تملكين شجاعة الاعتذار، وتعلّمين طفلك أن الأمر لا يقتصر على الاعتراف بالحب عند ارتكاب خطأ، وهذا يرسخ داخل طفلك ثقافة الاعتذار، وأيضاً يعلمه فضيلة التسامح.
 
3- "لقد أخطأت"
إذا أخبركِ طفلك أنه ارتكب خطأ، فهذا يعني أنه لا يخاف منكِ، ويعرف أنكِ ستستمعين له، وتقدمين له الدعم والمساعدة.
 
4- "لم أكن أعرف ذلك"
عندما يقول طفلك "لم أكن أعرف ذلك" أو "لا أعرف"، فهذا يدل على أنكِ تربين إنساناً متواضعاً، لا يتكبّر على الاعتراف بأنه ينقصه شيء ليتعلمه.
 
5- "حلمي هو..."
عندما يخبرك طفلك عن حلمه، فهذا يعني أنكِ أم عظيمة، لأن هذا دليلك على أن طفلك يضع أهدافاً لنفسه، حتى إن كانت أهدافاً صغيرة، ما يعني أن لديه عقلية متطورة وثقة بنفسه.
كما يدل هذا على أن طفلك يثق بكِ لدرجة كافية لمشاركة رغباته وأحلامه وأهدافه معكِ، وهو متأكد أنكِ ستقدمين له الدعم والتشجيع.
 
6- "يُسمح لأي شخص آخر بهذا!"
هذه الجملة يقولها الأطفال والمراهقون عندما تُطبق عليهم قوانين المنزل، مثلاً إذا كنتِ لا تسمحين لطفلك بامتلاك هاتف ذكي في سن صغير، أو لا تسمحين لابنك المراهق بالتحول ليلاً مع أصدقائه، حينئذِ يباغتكِ بجملة "يُسمح لأي شخص آخر بهذا!" في إشارة منه للاعتراض، ولكن هذه الجملة هي دليل على أنكِ أم رائعة، تفرضين قوانين وقواعد لحماية طفلك، بعيداً عن العقل الجمعي الذي قد يتيح لأقرانه أشياء غير صحية أو غير آمنة لسنه.
 
7- "أشعر بالسوء"
عندما يقول طفلك "أشعر بالسوء"، دون أي ضغط منكِ، وهو يعنيها تماماً، فهذا يعني أنكِ نجحتِ في تعليمه الفرق بين الصواب والخطأ، وشجاعة الاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته، وأيضاً التعاطف مع الآخرين ممن أخطأ في حقهم، هذه الجملة تعني أن طفلك أصبح إنساناً صالحاً، وهذا دليل على أنكِ أم عظيمة.
 
8- "أنا مستعد للمحاولة مرة أخرى"
سواء كان الأمر يتعلق بالعودة إلى الدراجة بعد السقوط، أو إعادة حل مسألة رياضية بعد العديد من مرات الفشل، عندما يقول طفلك أنه مستعد للمحاولة مرة أخرى، فهذه علامة على أنكِ نجحتِ في تعليمه المرونة والإرادة والشجاعة، أي أنكِ أم عظيمة.
المصدر: نواعم
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