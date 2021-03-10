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المرأة
التغذية غير الصحية تهدد بسكري الحمل والجنين
Lebanon 24
10-03-2021
|
06:00
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أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن سكري الحمل يحدث بسبب التغيرات الهرمونية، التي تطرأ على جسم المرأة خلال هذه الفترة، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم.
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن سكري الحمل يهاجم بصفة خاصة المرأة، التي تتبع نظاماً غذائياً غير صحي، والمرأة، التي تعاني من السِمنة، والمرأة، التي يزيد عمرها على 30 عاما، أو التاريخ الأسري للمرض.
وتتمثل أعراض سكري الحمل في التبول المتكرر والعطش والإرهاق والتهابات الجلد ومجرى البول وعدم وضوح الرؤية.
وقد يتسبب سكري الحمل في زيادة وزن الطفل أثناء الولادة وارتفاع احتمالية إصابته بالسِمنة والسكري في وقت لاحق من عمره. وفي أسوأ الحالات قد يؤدي سكري الحمل إلى وفاة الجنين.
وبالنسبة للأم، قد يتسبب سكري الحمل في صعوبات كبيرة أثناء الولادة، كما أنه يرفع خطر إصابة الأم بالسكري من النوع الثاني بعد الولادة. كما تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية والتهابات حوض الكلى والتهابات المهبل، فضلا عن ارتفاع خطر إصابتها بسكري الحمل في مرات الحمل التالية.
ويمكن مواجهة سكري الحمل من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، التي تتألف من الخضروات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والحلويات والدهون، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين.
وعادت "إلتيرن" لتطمئن المرأة بأن سكري الحمل غالباً ما يزول من تلقاء نفسه بعد الولادة.
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