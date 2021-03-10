المرأة

6 أبراج ستتعّرض على الأرجح للطلاق في عام 2021.. هل أنتِ منهم؟

Lebanon 24
10-03-2021 | 09:00
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ان الحب هو حلقة مستمرة من احوال متغيرة قد تكون جنونية واخرى منها مؤلمة. وفقًا لتوقعات سوزان تايلور، سيكون عام 2021 عام تغيير كبير لكل منا، على الرغم من أن التحولات بالنسبة للبعض ستكون إيجابية ولكن بالنسبة للآخرين قد تكون سلبية. هل تتجه قصة حبك إلى نهاية مأساوية هذا العام؟ اليك الأبراج الستة التي من المرجح أن تتعرض للطلاق في عام 2021 وفقا للفلك، فهل أنت منهم؟

 

برج الثور

من غير المرجح أن ترى 2021 مع بقاء علاقتك سليمة ... ستظهر مشاكل عدم التوافق وستخلق مصادر توتر بينك وبين شريكك. على الرغم من الجهود التي تبذلها، فإن إنقاذ علاقتك يبدو وكأنه معركة شاقة.

 

برج الجوزاء

الحب ليس سهلاً وسوف تتعلم للأسف هذا الدرس المفجع، الجوزاء. ستؤدي الإجراءات الروتينية المملة والمسافة والاختلافات العامة في الآراء إلى تقليل الحب الذي تشعر به تجاه شريك حياتك. القتال من أجل علاقتك أمر مشرف، لكنه سيكون إهدارًا كاملاً للطاقة.

 

برج السرطان

كواحدة من أكثر علامات البروج حساسية، السرطان، نأمل من أجلك أن تكون أسس علاقتك قوية. ستكون نهاية العام صعبة على مرضى السرطان التعامل معها وسيؤدي التوتر والمشاعر السيئة في النهاية إلى إبعادك عن شريك حياتك. سيتعين عليك اتخاذ قرار صعب بشأن مستقبلك قرب نهاية العام.

 

برج الأسد

هذا العام سيواجه الاسد صعوبة في الحفاظ على التوازن في علاقته. ستلاحظ تغييرًا في نفسك؛ ستدرك أنك تشعر بالتعاسة أكثر فأكثر. الآن هو الوقت للتحكم في مستقبلك وتحديد ما تريديه من العلاقة.

 

برج الميزان

ستكون الأمور صعبة عليك وعلى شريكك. تميل إلى قلب الصفحة والبدء من جديد. تخاطر علاقتك بالانهيار هذا العام، ولكن ليست كل الأخبار سيئة لأنك ستتجاوز الامر بسرعة.

 

برج الجدي

في عام 2021، ستشعر بالعزلة والوحدة على الرغم من كونك في علاقة. كما ستشعر أنك بعيداً عن شريكك وتعاني للعثور على النقاط المشتركة. للأسف نهاية علاقتك أمر لا مفر منه.

المصدر: الجميلة
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