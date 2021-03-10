ميغان ماركل تكشف كيف تصرّفت معها كايت ميدلتون في يوم زفافها

ما زالت المقابلة التي أجرتها الإعلامية أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تتفاعل حيث يُكشف تدريجاً عن مضمونها.وفي هذا السياق، نفت ميغان ما كان قد تم تداوله من أخبار أفادت بأنها دفعت كايت للبكاء في يوم زفافها. ورداً على سؤال في هذا الصدد قالت: "حدث العكس"، وقصدت بهذا أن كايت هي التي جعلتها تبكي.وأشارت في إطار المقابلة أيضاً إلى أنه طُلب منها عدم التعليق على أي أمر، وقالت: "تلقّى كل الأشخاص الموجودين في عالمي تعليمات واضحة منذ أن علم الجميع بأمر العلاقة بيني وبين هاري. كان عليّ أن أجيب دائماً بعبارة "لا تعليق"". وأضافت أنها اكتشفت في ما بعد أنها لا تتمتع بالحماية، وأن لا أحد مستعد لقول الحقيقة من أجلها وأجل زوجها.