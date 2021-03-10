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المرأة
متى يتوقف الطول عند الفتيات؟
Lebanon 24
10-03-2021
|
21:00
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تريد الأمهات معرفة متى يتوقف الطول عند الإناث ويلاحظ أن النمو عند الإناث يختلف عن النمو عند الذكور وهنا نجد أن للعامل الوراثي دوراً بارزاً فى تحديد مقدار الطول عند الإناث.
الهرمونات الغير متوازنة
قد يؤدي إنخفاض هرمون الغدة الدرقية إلى قصر فى طول الفتاه .
تناول بعض الأدوية
هناك بعض الأدوية التى تبطئ من عملية النمو كما هو الحال عند إستخدام أدوية لعلاج الربو.
سوء التغذية
للتغذية السليمة دور في النمو كما أن لسوء التغذية دوراً في قصر القامة، لذلك يفضل أن تحرص الفتيات على تناول نظاماً غذائياً صحياً ومتنوعاً وذلك لضمان الحصول على المعادن وغيرها اللازمة لعملية النمو.
الجينات
تعتبر الجينات من العوامل المهمة التى تلعب دورا في الطول لدى الفتيات، على الرغم من كونه ليس العامل الوحيد له.
متى يتوقف الطول عند الأناث
منذ مرحلة الولادة مروراً بمرحلة الطفولة، يلاحظ أن الإناث تأخذ نمواً سريعاً، ومن ثم تأخذ مرحلة النمو لديهم مرة ثانية عند سن البلوغ ويمكن معرفة السن الذي يتوقف فيه نمو الطول عند الإناث وهو ما بين 14 إلى 15 سنة وهذا السن قد يختلف من فتاه إلى أخرى تبعاً لموعد بدء الدورة الشهرية لديها.
كيفية تعزيز نمو الطول عند الإناث
1- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.
2- إتباع نظام غذائي صحى وتناول الأطعمة الصحية المفيدة المحتوية على المعادن والفيتامينات والتي تساعد جسم طفلك على النمو.
3- أخذ قسط كاف من النوم.
المصدر: الجميلة
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