المرأة

متى يتوقف الطول عند الفتيات؟

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-801556-637509604178288206.jpg
Doc-P-801556-637509604178288206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تريد الأمهات معرفة متى يتوقف الطول عند الإناث ويلاحظ أن النمو عند الإناث يختلف عن النمو عند الذكور وهنا نجد أن للعامل الوراثي دوراً بارزاً فى تحديد مقدار الطول عند الإناث.

الهرمونات الغير متوازنة
قد يؤدي إنخفاض هرمون الغدة الدرقية إلى قصر فى طول الفتاه .

تناول بعض الأدوية
هناك بعض الأدوية التى تبطئ من عملية النمو كما هو الحال عند إستخدام أدوية لعلاج الربو.
 
سوء التغذية
للتغذية السليمة دور في النمو كما أن لسوء التغذية دوراً في قصر القامة، لذلك يفضل أن تحرص الفتيات على تناول نظاماً غذائياً صحياً ومتنوعاً وذلك لضمان الحصول على المعادن وغيرها اللازمة لعملية النمو.

الجينات
تعتبر الجينات من العوامل المهمة التى تلعب دورا في الطول لدى الفتيات، على الرغم من كونه ليس العامل الوحيد له.

متى يتوقف الطول عند الأناث
منذ مرحلة الولادة مروراً بمرحلة الطفولة، يلاحظ أن الإناث تأخذ نمواً سريعاً، ومن ثم تأخذ مرحلة النمو لديهم مرة ثانية عند سن البلوغ ويمكن معرفة السن الذي يتوقف فيه نمو الطول عند الإناث وهو ما بين 14 إلى 15 سنة وهذا السن قد يختلف من فتاه إلى أخرى تبعاً لموعد بدء  الدورة الشهرية لديها.

كيفية تعزيز نمو الطول عند الإناث
1- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.
2- إتباع نظام غذائي صحى وتناول الأطعمة الصحية المفيدة المحتوية على المعادن والفيتامينات والتي تساعد جسم طفلك على النمو.
3- أخذ قسط كاف من النوم.

المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2021-03-10
18:00 | 2021-03-10
15:00 | 2021-03-10
12:00 | 2021-03-10
09:00 | 2021-03-10
06:00 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website