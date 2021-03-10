المرأة

بسبب طريقة رقصهن الأضواء تسلط على بنات أحمد زاهر.. والجمهور يعلق: "كأنه شقيقهن" (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2021 | 18:00
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لفت الفنان المصري أحمد زاهر وبناته الأنظار مجدداً بفيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" بعدما تم تسجيله على تطبيق "تيك توك".

 

وفي المقطع ظهر الفنان وهو يقف برفقتهن أمام الكاميرا قبل أن يتراقصوا جميعاً بطريقة طريفة على أنغام أغنية "الطبطبة" للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

 

وتفاعل معهم عدد كبير من المتابعين الذين أشاروا في العديد من تعليقاتهم إلى أنه لا يبدو كوالدهن بل كشقيقهن.

 

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ومما كتبه هؤلاء: "حلوة علاقتهم فأبوهم. إحنا مانعرف نسوي كده مع أبهاتنا، نستحي مستحيل نستعبط قدامهم" و"ما شاء الله ما كأنهم بناته" و"الأب حلو والأم حلوة الانتاج كيك" و"هذا فجأة كبر وما توقعت بناته كبار صدمني".

 

يشار إلى أن زاهر نشر على حسابه الخاص على التطبيق صوراً له برفقتهن وهو ما أثار اهتمام الكثيرين. وظهر في إحداها وهو يتوسط ابنتيه ملك وليلى ويحتضنهما. وتعليقاً على الصورة كتب: "مع شقيقتَي". وسأله أحد المتابعين ممازحاً عما إذا كان يقبل أن يزوجه إحداهما.

 

 

 

المصدر: لها
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