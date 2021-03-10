المرأة

ماريتا الحلاني تتحدث عن أكثر موقف محرج تعرضت له

Lebanon 24
10-03-2021 | 15:00
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كشفت النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني عن أن فيديو كليب "قولولوا" هو الأقرب لقلبها وخاصة أنه صور داخل مزرعة عائلتها في البقاع اللبناني.

وقالت ابنة الفنان عاصي الحلاني في لقاء مع "زهرة الخليج" إنها من محبات النجمة العالمية سيلينا غوميز، كونها تمتلك أغنيات جميلة وشخصية محببة. وأشارت ماريتا إلى أن أسوأ عادة في شخصيتها هي أنها تكره التجمعات الاجتماعية كونها تفضل الجلوس بهدوء في بيتها بمفردها.
وحول أسوأ نقد تعرضت له، قالت النجمة الشابة إنها في أحد الأيام وخلال جلوسها في أحد المطاعم سمعت أشخاصاً يجلسون خلفها ويتحدثون عنها بالسوء، وعندها التفتت ماريتا وتحدثت إليهم، مشيرةً إلى أنها تشعر بالسعادة عندما تسمع إشادة بجمال صوتها.
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