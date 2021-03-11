إطلالات المشاهير الرائعة.. "السر بسيط جدا"







وتوضح إيمان الخميسي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أغلب إطلالات الفنانة مي عمر كانت بتصميمات مصنوعة باليد، لافتة إلى أنها استعانت في تصميمها بلمسات من مصممي أزياء لبارزين مثل هاني البحيري، ومايكل سينكو، ويوسف الجسمي، ومروان خالد.



التفاصيل البسيطة



الخميسي أكدت أنها تحرص في اختيار الإطلالات لأي فنان أو فنانة، بأن تكون مصممة له شخصيا بدقة شديدة ومراعاة للتفاصيل البسيطة، وأن يتناغم التصميم مع عدة ضوابط منها الملامح والمقاييس الجسمانية وطبيعة الشخصية التي يتم تجسيدها، إن كان التصميم مخصصا للظهور في عمل فني أو مناسبة عامة.



وتتابع: "كل هذه الضوابط تحدد فكرة التصميم، حتى يكون معبرا ومتناغما مع الشخصية"، مشيرة إلى أن من أقرب التصميمات إلى قلبها تلك التي أبدعتها للفنانة عمر، والتي بدورها لم تلتفت إلى كلفة هذه التصميمات ماديا، بل حرصت على أن تكون معبرة عنها وتعكس شخصيتها.. ولعل هذا سر نجاحها في مسلسل "لؤلؤ". بإطلالات فريدة من نوعها، جذبت الفنانة المصرية مي عمر الأنظار وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مسلسل "لؤلؤ" الذي جسدت فيه دور فتاة تحقق حلمها بأن تصبح مطربة شهيرة، مما دفع الكثير من النساء للبحث عن سر أناقتها، ليكتشفن اسم "الاستايليست" التونسية إيمان الخميسي، التي صنعت لنفسها مكانة مميزة في وقت وجيز، بين أشهر أسماء مصممي الأزياء بالوطن العربي.وتوضح إيمان الخميسي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن أغلب إطلالات الفنانة مي عمر كانت بتصميمات مصنوعة باليد، لافتة إلى أنها استعانت في تصميمها بلمسات من مصممي أزياء لبارزين مثل هاني البحيري، ومايكل سينكو، ويوسف الجسمي، ومروان خالد.التفاصيل البسيطةالخميسي أكدت أنها تحرص في اختيار الإطلالات لأي فنان أو فنانة، بأن تكون مصممة له شخصيا بدقة شديدة ومراعاة للتفاصيل البسيطة، وأن يتناغم التصميم مع عدة ضوابط منها الملامح والمقاييس الجسمانية وطبيعة الشخصية التي يتم تجسيدها، إن كان التصميم مخصصا للظهور في عمل فني أو مناسبة عامة.وتتابع: "كل هذه الضوابط تحدد فكرة التصميم، حتى يكون معبرا ومتناغما مع الشخصية"، مشيرة إلى أن من أقرب التصميمات إلى قلبها تلك التي أبدعتها للفنانة عمر، والتي بدورها لم تلتفت إلى كلفة هذه التصميمات ماديا، بل حرصت على أن تكون معبرة عنها وتعكس شخصيتها.. ولعل هذا سر نجاحها في مسلسل "لؤلؤ".

تصميمك.. مرآة شخصيتك



واستطردت المصممة التونسية حديثها، موجهة إياه للشابات، قائلة إنه لا يشترط أن تكون التصميمات باهظة الثمن أو من أشهر الماركات العالمية، لتمنح النساء الحضور والتميز والجاذبية، بل ما يحقق ذلك هو ما يتناغم مع طبيعة الشخصية.



وتقول لكل فتاة عربية: "قد يحدث ذلك بتصميم بسيط وغير مكلف، لكن العامل المهم هنا هو حنكة من يبدع التصميم، ليكون مرآة تعبر عمن ترتديه. مع بعض التفاصيل الدقيقة التي تضفي عليه مزيدا من الخصوصية، لينطق متحدثا دونما كلمات عن الجميلة التي ترتديه".



وحول الهجوم على بعض التصميمات التي ظهرت بها عمر كونها من ماركات عالمية باهظة الثمن، تفسر المصممة التونسية ذلك بالقول، إن عمر كانت تجسد دور فنانة كبيرة، كما الفنانتين أحلام أو مايا دياب في الوطن العربي"، مؤكدة أن جميع الملابس كانت تعبر عن الشخصية الرئيسية في "لؤلؤ"، وليس عمر كإنسانة.



هند صبري "تميمة الحظ"



ولأنها تتمتع بذوق رفيع، لم يكن غريبا أن تترك الخميسي بصمة لامعة مع أشهر النجمات العربيات، مثل الفنانة شيرين في مسلسل "طريقي"، والنجمة التونسية هند صبري في مسلسل "حلاوة الدنيا"، والتي تعتبرها المصممة "تميمة الحظ" وسبب انتشارها الواسع والسريع في مجال الأزياء.



وتضيف: "فريق العمل يعمل بحب وتعاون، مؤمنين بأن النجاح لا يعبر عن الخميسي فقط، بل عن الفريق ككل".



وتتابع: "تجمعنا صداقة وعلاقة إنسانية سواء بفريق العمل الخاص بالتصميمات، أو بالنجمات اللواتي نصمم لهن. علاقتنا هنا أقوى من كونها مجرد علاقة عمل، لذلك نستمتع كثيرا في كل تفاصيل التصميم".



وختمت الخميسي حديثها إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، بالإشارة إلى تجربتها مع برنامج "أبلة فاهيتا"، قائلة: "استمتعت بها كثيرا.. وهناك عمل مشترك قريبا".