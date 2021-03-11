المرأة

أخت ميغان تنشر ووثائق تكذب تصريحاتها مع أوبرا.. ماذا كشفت؟ (صور)

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-801899-637510463148404595.jpg
Doc-P-801899-637510463148404595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقدت سامانثا، أخت ميغان ماركل غير الشقيقة، مقابلة دوقة ساسيكس مع أوبرا وينفري، قائلة إنه تم تجاهل الحقيقة تماما، لتنشر مجموعة من الصور والوثائق تكذب تصريحات ميغان عنها.

واعترفت المرأة (56 عاما)، بأنها لا تتعاطف مع أختها ميغان (39 عاما)، التي كشفت خلال المقابلة الأخيرة مع الصحفية الأميركية أوبرا، أنها قاومت الأفكار الانتحارية خلال فترة وجودها داخل العائلة الملكية البريطانية، وبدلا من ذلك اتهمت سامانثا أختها الدوقة ميغان ماركل باستخدام "اكتئابها كذريعة للعلاج". 
 
 
 
وفي اللقطات التي نشرت حديثا من مقابلة قناة "سي بي إس" مع الأمير هاري وميغان، أخبرت دوقة ساسكس ميغان أوبرا (67 عاما)، أنها "لا تعرفها سامانثا"، مشيرة إلى أنها نشأت كـ"طفلة وحيدة"، لكن أختها غير الشقيقة أصرت على أن ما قالته ميغان بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وقالت سامانثا: "لا أعرف كيف يمكنها أن تقول إنها لا تعرفني وكانت طفلة وحيدة.. لدينا صور طوال فترة حياتنا معا. فكيف لا تعرفني؟"، وأظهرت صورا تجمعها بالدوقة في مراحل مختلفة طوال حياتهما، كان آخرها في عام 2008، قبل 13 عاما فقط.

وعندما سألت أوبرا ميغان عن كتاب سامانثا، ردت الدوقة: "أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا إخبار الجميع عني، وهي لا تعرفني"، وأضافت أنها نشأت "الطفلة الوحيدة" وادعت أنها لم تر أختها غير الشقيقة منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت الدوقة أيضا إن سامانثا غيرت لقبها مرة أخرى إلى ماركل بعد أن دخلت ميغان في علاقة حب مع هاري، مما يشير إلى أن أختها غير الشقيقة كانت تحاول الاستفادة من المصلحة العامة باسمها.

لكن سامانثا أصرت على أن هذا الادعاء غير دقيق تماما، وشاركت المزيد من الأدلة لدحضها، حيث قالت موجهة كلامها لميغان: "كنت ماركل قبل أن تكوني أنت. على الرغم من أن هذا كان غريبا نوعا ما لدرجة أنها كانت تقول إنني غيرت اسمي مرة أخرى فقط عندما قابلت هي هاري. لقد كان ماركل دائما اسمي".
 
 
 
 
 
 
 
وعرضت سامانثا على "إنسايد إيديشن" التماسها لتغيير اسمها الذي يعود تاريخه إلى كانون الأول 1997 ودبلوماتها الجامعية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:00 | 2021-03-11
09:00 | 2021-03-11
06:00 | 2021-03-11
23:00 | 2021-03-10
21:00 | 2021-03-10
18:00 | 2021-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website