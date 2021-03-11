بعدما اتهمها بإثارة الغرائز.. رانيا يوسف ترد بهجوم قاس على أحد المتابعين

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على حادثة تحرش رجل بطفلة في مدخل أحد العقارات بالقاهرة، عبر حسابها على تويتر" قائلة: "ستظل جريمه التحرش نشاهد فاجعة جديدة كل يوم آخرها الطفلة البريئة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات، من أجل التخلص من الكلاب البشرية يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبرة، وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوة للمتحرشين".

ستظل جريمه التحرش نشاهد فاجعه جديده كل يوم آخرها الطفله البريئه التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات.

من اجل التخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره

وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين #متحرش_الاطفال — Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 9, 2021

ولاقت تغريدة رانيا تفاعلاً من متابعيها، وكتب صاحب أحد الحسابات ردًا استفزها، حيث اتهمها بإثارة الفتن والغرائز قائلا: "أنتم لو تمنعوا ما يثير الغريزة عند الرجل في أعمالكم لكان خيرًا من القانون لكن أنتم مثيرين للفتن".

لتنفعل رانيا يوسف وترد: "وأنت مثير للمرض ومحتاج تتعالج أو نتخلص من اللي بيبرروا زيك التحرش يا متحرش".

يذكر أن القضية أثيرت عقب تداول فيديو لمحاولة تحرش رجل بطفلة في مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي في القاهرة، لكن سرعان ما تدخلت إحدى السيدات لوقفه عن جريمته بعدما لمحته في كاميرا المراقبة الخاصة بمكان عملها، وواجهت المتهم بالتحرش بفعلته وأشارت له على مكان الكاميرا التي سجلت الجريمة، وبعد ساعات تم الإعلان عن القبض على الرجل وبدء التحقيق معه.