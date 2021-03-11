المرأة

زوجة فنان عربي تكشف: "ضربي بوحشية أمام ابني" (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2021 | 18:00
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شهدت الحلقة الأخيرة من برنامج "أنا هيك" من تقديم الإعلامي نيشان على شاشة "الجديد"، مشادة حامية بين الملّحن عادل العراقي وزوجته، حول طلاقهما من عدمه، إضافة إلى خلاف حاد حول حق الأب برؤية ابنه، في وجه رفض الأم التي ادعت بتعرضها للضرب المبرح من الأخير أمام نظر نجلهما الوحيد.

 

وأكّد الفنان العراقي عدم مطالبته بأخذ حضانة الطفل من أمه، إلّا أنّه يريد فقط الحق برؤيته من خلال القانون، لترد الأم ناديا ضاهر بالرفض مشترطة عدم ضربها مجدداً، كاشفةً أنّ محامي العراقي ضربها بدوره.

 

ونوّها إلى أنّ واقعة الضرب سببّت لابنها أضراراً نفسية، استدعت تلقيه العلاج لدى أخصائيين.

 

وأصرّ عادل العراقي المقيم في لبنان على أن ضاهر ما تزال على ذمّته، بينما أكّدت الأخيرة أنّه أعطاها العصمة في عام 2018، لتقوم بتطليق نفسها منه أخيراً.

 

وشدّدت على أنه يتهرب من حضور جلسة تثبيت الطلاق في المحكمة الشرعية.

 
 
 
المصدر: لها
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