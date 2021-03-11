بعد التنمر القاسي على شكلها... الجمهور ينصف ابنة عمرو دياب (فيديو)

تداول بعض الصفحات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بإطلالات مختلفة.

وذكّر المقطع المتابعين بحملة التنمر التي شُنت ضدها في وقت سابق والتي ركزت على ظهور بقع النمش على وجهها. ولهذا دافع الكثيرون عنها مشيرين إلى أنها تتمتع بجمال خاص. وشجبوا في مقابل ذلك كل التعليقات التي تتضمن السخرية.

ومما كتبه هؤلاء على أحد تلك الحسابات: "بيتنمروا على إيه؟ عالم مبتفهمش في جمال زي عسل وجميلة ما شاء اللة ربنا بحفظك وبالتوفيق إن شاء الله" و"حلوة وشكلها طبيعي وهاي الشامات الي بوجها عادي تقدر تشيلهم بأي عيادة أو مستشفى" و"البنت جميلة جداً ربي يوفقها والي تنمرو عليها ذولي جزم" و"ترا خلقت ربنا اتقوا الله في حساب".