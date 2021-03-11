المرأة

بعد التنمر القاسي على شكلها وعلى بقع النمش على وجهها... الجمهور ينصف ابنة عمرو دياب (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2021 | 23:00
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تداول بعض الصفحات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بإطلالات مختلفة.

 

وذكّر المقطع المتابعين بحملة التنمر التي شُنت ضدها في وقت سابق والتي ركزت على ظهور بقع النمش على وجهها. ولهذا دافع الكثيرون عنها مشيرين إلى أنها تتمتع بجمال خاص. وشجبوا في مقابل ذلك كل التعليقات التي تتضمن السخرية.

 

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ومما كتبه هؤلاء على أحد تلك الحسابات: "بيتنمروا على إيه؟ عالم مبتفهمش في جمال زي عسل وجميلة ما شاء اللة ربنا بحفظك وبالتوفيق إن شاء الله" و"حلوة وشكلها طبيعي وهاي الشامات الي بوجها عادي تقدر تشيلهم بأي عيادة أو مستشفى" و"البنت جميلة جداً ربي يوفقها والي تنمرو عليها ذولي جزم" و"ترا خلقت ربنا اتقوا الله في حساب".

 

يشار إلى أن الشابة لم ترد على التعليقات القاسية وتجاهلتها وواصلت نشر الصور على حسابها الخاص على التطبيق لتظهر أنها تتمتع بأسلوب خاص وفريد في ما يتعلق بمظهرها.

المصدر: لها
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