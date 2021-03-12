المرأة

سيدة أميركا الأولى باطلالة مميّزة.. هذا هو سعر فستانها

Lebanon 24
12-03-2021 | 12:00
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دائماً ما تتوجه سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن نحو ماركات عريقة في اطلالاتها. وغالباً ما تختار مصممين أميركيين ذات صيت كبير. وهذا ما فعلته مؤخراً من خلال اختيارها لفستان منقش بالورود من علامة أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta. فما الذي يميز هذا التصميم وكم يبلغ سعره؟

بحكم موقعها كسيدة الولايات المتحدة الأولى، تلجأ جيل بايدن الى الأزياء والفساتين ذات القصة الكلاسيكية البعيدة عن البهرجة والمبالغة. وهذا ما حصل من خلال اختيارها تصميم أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta حيث قررت أن ترتدي فستان Citrus Primavera Belted DAY Dress المنقش بالليمون والذي يأتي باللون الأبيض منقش بالأخضر والأصفر، ويلتف بحزام حول خصرة لابراز تفاصيل الجسم بشكل مقطع.
 
يعتبر طول الفستان، الذي يبلغ سعر الفستان 4725 دولار أميركي،  ميدي أي الى حدود الركبة وهذا ما يجعله كلاسيكياً خصوصاً من قصته التي تأتي على شكل A أي الضيقة الأعلى والتي تبدأ بالاتساع عند الأسفل. 
 
المصدر: الجميلة
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