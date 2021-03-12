المرأة

لهذا السبب الخطر لا تستخدمي الواقي الشمسي بعد انتهاء مدته!

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:00
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وجدت دراسة حديثة أن إحدى المواد الكيميائية المستخدمة في بعض العلامات التجارية الخاصة بالواقيات الشمسية، يمكن أن تتسبب بالسرطان مع مرور الوقت، لذا ينصح بعدم استخدام هذه المنتجات بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
وأجرى البحث الذي نشر في مجلة "كيميكال ريسيرتش إن توكسيولوجي"، علماء من الولايات المتحدة وفرنسا، على مجموعة من الواقيات الشمسية بما في ذلك "غارنيير" و "بيوديرما" و "لوريال".
وجد العلماء أن مادة الأوكتوكريلين موجودة كمكون في هذه الواقيات، وأن هذه المادة تنتج مركباً آخر يدعى بينزوفينون، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
ويقول العلماء إن تركيز المادة الكيميائية يزيد كلما طالت مدة الاحتفاظ بالمنتج لذا يمكن أن يؤدي هذا التركيز إلى تحولها إلى مادة البنزوفينيون المحظورة في الولايات المتحدة، كمضافات غذائية وفي مستحضرات التجميل.
وعلى الرغم من أن منتجات الحماية من الشمس في بعض البلدان ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية، إلا أنها عادة ما تحتوي على إرشادات حول مدة استخدامها، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني. 
المصدر: وكالات
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