هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وتلفت الأنظار بإطلالة مميزة

احتفلت الفنانة هيفا وهبي بعيد ميلادها حيث شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الخاص على تطبيق " إنستغرام" صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها .

وظهرت هيفا في الصورة تمسك ميني كيك وتطفئ شمعتها حيث لفتت الأنظار بإطلالتها المميّزة وأناقتها مرتديّة فستان كحلي براق .

وعلقت هيفا على الصورة قائلة : أطفأت الشمع ، وقطعت قالب الحلوى وأطلقت أمنية "، كما سألت جمهورها: " مين منكم مولود برج الحوت متلي؟ شو اكتر شي بتحبوه ببرجكم؟ " .