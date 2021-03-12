المرأة

هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وتلفت الأنظار بإطلالة مميزة

Lebanon 24
12-03-2021 | 09:00
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احتفلت الفنانة هيفا وهبي بعيد ميلادها حيث شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الخاص على تطبيق " إنستغرام" صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها .

 

وظهرت هيفا في الصورة تمسك ميني كيك وتطفئ شمعتها حيث لفتت الأنظار بإطلالتها المميّزة وأناقتها مرتديّة فستان كحلي براق .

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وعلقت هيفا على الصورة قائلة : أطفأت الشمع ، وقطعت قالب الحلوى وأطلقت أمنية "، كما سألت جمهورها: " مين منكم مولود برج الحوت متلي؟ شو اكتر شي بتحبوه ببرجكم؟ " .

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