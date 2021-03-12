هل هذا الشاب الوسيم هو خطيب شام الذهبي ابنة أصالة؟ (صورة)

نشر بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعت الفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد وشام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، وشاباً أشار بعض الناشطين إلى أنه خطيب الأخيرة.

وفيما لم يتم التأكد من ذلك، لفت بعض المتابعين إلى أنه وسيم فيما شكك آخرون بكونه الخطيب.

يشار إلى أن شام نشرت في وقت سابق عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام"، صورة التقطت على شكل ظل بدت فيها وهي تحتضن شاباً من دون ظهور ملامحهما ومن من دون أن توضح هويته.

وبعد تناقل الصورة من قبل عدد من الحسابات تمكن المتابعون من التعليق عليها حيث أشاروا إلى أنه خطيبها وتساءلوا عن هويته. كما نشرت شام بعد ذلك فيديو قصيراً ظهرت فيه يده وهي تمسك بيدها في السيارة فيما يستمعان إلى إحدى أغنيات والدتها. وتبين من خلال التعليق أن اسم الشاب هو أ. هلال.