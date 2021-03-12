هكذا هنأت اليسا هيفا وهبي بعيد ميلادها (صور)

هنأت الفنانة إليسا زميلتها هيفا وهبي بعيد ميلادها الذي يوافق في 10 آذار الجاري.

ونشرت إليسا صورة تجمعها بصديقتها هيفا وهبي، وهما يحتضنان بعضهما البعض، وأمامهما قالبين حلوى أحدهما عليه صور هيفا والآخر مثله مرفق به صور إليسا.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "عندما نقول الجمال من الداخل إلى الخارج فلا شك أنك ستتبادري إلى الذهن أولاً! أتمنى أن يكون لك عيد ميلاد سعيد وسنة مليئة بالسعادة والحب والصحة الجيدة، بحبك"

لترد هيفا على إليسا بصورة تجمعهما: "وأنا أحبك كثيرُا يا صديقتي المذهلة".