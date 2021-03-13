كيف يساعد اللوز في التخلص من الهالات السوداء؟

تعتبر مشكلة الهالات السوداء والخطوط الدقيقة والتجاعيد تحت العينين، إحدى المشاكل التي تشكل تحدياً كبيراً للكثير من النساء أثناء محاولتهن الظهور بمظهر جميل وجذاب.

وبحسب الخبراء، فإن اللوز يتمتع بميزات مفيدة للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين، لذا فقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا بعض فوائد اللوز لمنطقة تحت العينين، على النحو التالي:

يحتوي على فيتامين هـ

اللوز غني بفيتامين هـ، وهو فيتامين أساسي للعناية بالبشرة. هذا الفيتامين يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والهالات السوداء عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين وحماية البشرة الحساسة حول العينين.

المنغنيز والنحاس

يساعد هذان المعدنان الموجودان في اللوز على محاربة الجذور الحرة مع زيادة إنتاج الأنسجة للحفاظ على صحة البشرة تحت العين.

البيوتين

يعزز البيوتين الغني بفيتامين ب، صحة الجلد ويعتقد أنه فعال ضد التجاعيد تحت العين. كما أنه يعزز صحة الشعر.

الأحماض الدهنية



منطقة تحت العين معرضة بسهولة للتصبغ بسبب جلدها الرقيق، لذا فإن الأحماض الدهنية الموجودة في اللوز مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك يساعدان على ترطيب البشرة الجافة تحت العين ويمنعان تكون الخطوط الدقيقة.



كيفية استخدام اللوز لمنطقة تحت العين

التدليك بزيت اللوز

دلكي بلطف بضع قطرات من زيت اللوز منطقة تحت العينين. حاولي أن تجعليه روتيناً ليلياً يومياً للحصول على نتائج ممتازة.

زيت اللوز ومعجون الحليب



انقعي بعض اللوز ليلاً، وفي الصباح، قومي بتقشير الجلد. أضيفي بضع قطرات من الحليب الخام لعمل عجينة. ضعي العجينة تحت العينين لترطيب البشرة وعلاج الهالات السوداء.



زيت اللوز وعصير الليمون

أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون إلى زيت اللوز وقومي بتدليكه برفق تحت عينيك. يمكنك أيضاً تجربة مزيج من زيت اللوز مع العسل والموز وزيت جوز الهند والقهوة للحصول على نتائج فعالة.