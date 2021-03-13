"لذة" تشعر نانسي عجرم بالذنب.. ما هي؟ (فيديو)

كشفت الفنانة نانسي عجرم في مقابلة مع مجلة "جمالك" أن أكثر جملة ترددها لبناتها هي "غدا أجمل"، موضحة أنها شخصية متفائلة بطبيعتها.



وأضافت أن أكثر ما يشغل تفكيرها دائما هو كيفية تأمين حياة مريحة وسعيدة لبناتها، معترفة أنها أكثر جدية وحزما معهن بسبب قضائها وقتا أطول معهن، وتشاركهن كل التفاصيل اليومية.







وشددت نانسي عجرم على أنها صامدة في لبنان "إلى أبد الآبدين"، بحسب تعبيرها.



وعن الرجال الذي أثروا في حياتها، أوضحت عجرم أن الأب هو الرجل الأول والحب الأول في حياة كل فتاة، مؤكدة أن والدها أثر فعلا في حياتها.



واعتبرت أن اللذة التي تشعرها بالذنب دائما هي تناولها للشوكولا السوداء.



وأشارت إلى أن أكثر حسابات تتابعها على موقع "إنستغرام" هي المتعلقة بالطهي، خصوصا بعد فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد. وشددت نانسي عجرم على أنها صامدة في لبنان "إلى أبد الآبدين"، بحسب تعبيرها.وعن الرجال الذي أثروا في حياتها، أوضحت عجرم أن الأب هو الرجل الأول والحب الأول في حياة كل فتاة، مؤكدة أن والدها أثر فعلا في حياتها.واعتبرت أن اللذة التي تشعرها بالذنب دائما هي تناولها للشوكولا السوداء.وأشارت إلى أن أكثر حسابات تتابعها على موقع "إنستغرام" هي المتعلقة بالطهي، خصوصا بعد فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.