المرأة

كلام قالته ميغان ماركل في كواليس مقابلة أوبرا وينفري.. هكذا تحدّت الأسرة الملكية

Lebanon 24
13-03-2021 | 15:00
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حالة من الضبابية تسود العلاقة بين الأمير هاري وأسرته الملكية بعد المقابلة التي أجرتها معه ومع زوجته الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

ويبدو أن و الدة أرتشي لا تشعر بالندم تجاه أيٍ من تصريحاتها. وهذا ما أكده مصدر مقرّب منها بحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، وذُكر فيه أنها أعلنت هذا في الكواليس على مسمع صديقتها أوبرا. ونُقل عنها قولها إن هذه المقابلة كانت "القرار الأفضل الذي اتّخذته في حياتها بعد زواجها من الأمير هاري".

وتابع المصدر: "صرّحت ميغان بأن على الأسرة الملكية أن تشعر بالرضى لأنها لم تذكر أسماء الأشخاص المعنيين، ولأنها لم تكشف الكثير من التفاصيل عما كان يجري سرّاً".

ويُذكر أن الممثلة السابقة أشارت في المقابلة إلى أن حياتها لم تكن سهلة. وكشفت أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون دفعتها إلى البكاء في يوم زفافها. كما عبّر الأمير عن قلقه من أن تلقى زوجته مصير والدته الراحلة الأميرة ديانا.

وفي وقت لاحق، ردّ الأمير وليام على ما قالته زوجة شقيقه عن تساؤلات الأسرة الملكية بشأن لون بشرة ابنها الأول، وقال إن عائلته ليست عنصرية.
المصدر: لها
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