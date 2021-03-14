ظهرت بفستان زهري قصير.. مفاجأة من أصدقاء هيفا وهبي بعيدها خلال تصوير أحدث أعمالها (فيديو)

تصدر اسم الفنانة هيفا وهبي، أمس السبت، قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث غوغل، في السعودية، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية في لبنان.

وشاركت هيفا مع متابعيها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، تتلقى فيه مفاجأة تتمثل باحتفال أقيم لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

وتظهر هيفا في في بداية الفيديو وهي تدخل إلى مكان المفاجأة مرتدية فستانا قصيرا وردي اللون، لتشعر بصدمة لثوان عقب سماعها فرقعة إحدى زينات الاحتفال، ثم تعرب بعد ذلك عن سعادتها البالغة من تحضير فريق العمل لكعكة مكونة من 3 طبقات، فضلا عن تزيينهم المكان بالبالونات الذهبية والوردية اللون.

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وأطفأت هيفا شمعة عيد ميلادها في الفيديو، وعلقت لمتابعيها على المفاجأة قائلة: "احتفال مفاجئ بعيد ميلادي خلال التصوير.. شكرا أصدقائي".

يشار إلى أن هيفا من مواليد 10 آذار عام 1972، في بلدة محرونة في قضاء صور جنوبي لبنان، لأب لبناني هو محمد وهبي، وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم، ولديها أربعة أخوة، علياء، نسرين، هناء، أحمد.

وشغلت هيفا وهبي أخيرا، اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي نشب عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدما اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفا على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.