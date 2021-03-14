جديد المقابلة المثيرة للجدل.. رانيا يوسف تُطالب نزار الفارس بعشرة ملايين جنيه!

كشف طارق العوضي محامي الفنانة رانيا يوسف عن تقديمه بلاغاً للنائب العام ضد قناة "الرشيد" العراقية والمذيع نزار الفارس كونه أحد العاملين بها.

وقال العوضي إنه طالب في بلاغه، نيابة عن الفنانة رانيا يوسف، القناة العراقية بتعويض قدره 10 ملايين جنيه إثر ما ارتكبته القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر، كان آخرها اقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهيراً بها فضلاً عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير علي سير القضايا المنظورة أمام المحاكم إضافة إلى استغلال الحلقة استغلالاً سياسياً رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها وما زالت ترفضه.

وأضاف محامي رانيا أن الدعوى تأتي لتعويض موكلته عما أصابها من أضرار مادية وأدبية؛ جراء ما قامت به القناة من بث دعايات وأخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث".

ولفت إلى أنه تقدم بشكوى سابقا إلى المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك شكوى إلى سفير العراق بمصر "مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية".