المرأة

جديد المقابلة المثيرة للجدل.. رانيا يوسف تُطالب نزار الفارس بعشرة ملايين جنيه!

Lebanon 24
14-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-802865-637513125356122700.jpg
Doc-P-802865-637513125356122700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف طارق العوضي محامي الفنانة رانيا يوسف عن تقديمه بلاغاً للنائب العام ضد قناة "الرشيد" العراقية والمذيع نزار الفارس كونه أحد العاملين بها.

 

وقال العوضي إنه طالب في بلاغه، نيابة عن الفنانة رانيا يوسف، القناة العراقية بتعويض قدره 10 ملايين جنيه إثر ما ارتكبته القناة والمذيع من مخالفات شكلت جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر، كان آخرها اقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهيراً بها فضلاً عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير علي سير القضايا المنظورة أمام المحاكم إضافة إلى استغلال الحلقة استغلالاً سياسياً رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها وما زالت ترفضه.

 

وأضاف محامي رانيا أن الدعوى تأتي لتعويض موكلته عما أصابها من أضرار مادية وأدبية؛ جراء ما قامت به القناة من بث دعايات وأخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث".

 

ولفت إلى أنه تقدم بشكوى سابقا إلى المجلس الأعلى للإعلام، وكذلك شكوى إلى سفير العراق بمصر "مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية".

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2021-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2021-03-14
09:00 | 2021-03-14
23:00 | 2021-03-13
21:00 | 2021-03-13
18:00 | 2021-03-13
15:00 | 2021-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website