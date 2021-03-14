المرأة

ياسمين صبري ترتدي أغلى عقد بالعالم.. يتكون من 120 قيراطاً من الألماس (صور)

Lebanon 24
14-03-2021 | 18:00
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كشفت النجمة ياسمين صبري تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، بعد حصولها عليه من دار Cartier إثر تعيينها سفيرة حملة Panthere de Cartier في منطقة الشرق الأوسط، لتصبح ثالث إمرأة على صعيد العالم اجمع بارتدائه بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 
 

وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "الممثلة ماريا فيليكس كانت تمتلك تمساحين وذهبت لكارتييه عام 1975 وطلبت تصميم عقد على هيئة التماسيح وبعد شهرين تم تصميم العقد وأصبح قطعة نادرة يحتفظ بها حتى الآن".

 

 

وأوضحت الممثلة المصرية أن العقد المصمّم من "كارتييه" يتكون من 120 قيراطاً من الماس ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.

المصدر: لها
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