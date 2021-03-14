أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)

هاجمت الفنانة السورية أمل عرفة شركات الإنتاج التي توقع عقود مع فنانات جميلات بالشكل بسبب عمليات التجميل وحشو السيليكون، بدلاً من التركيز على الموهبة والحضور.

وفي التفاصيل، خرجت عرفة عن صمتها تجاه من يتعمد غيابها، مبررة ما حصل معها في الآونة الأخيرة بأنها مؤامرة في زمن السيليكون.

وإعتبر البعض أن أمل توجه سهام إنتقاداتها لزميلتها شكران مرتجى التي سبق واختلفت معها بسبب تهرب الأخيرة من إختيار إسمها، وذلك بعدما حلّت الممثلة السورية شكران مرتجى ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدّمه الممثل باسم ياخور عبر قناة "لنا" السورية، والذي تقوم فكرته على طرح أسئلة محرجة على الضيف، ليكون أمامه خياران، إما الإجابة على السؤال، أو أكل أطباق يتم إعدادها بطريقة غير مألوفة، كعصير التفاح مع القريدس أو عصافير مطبوخة بريشها، وهكذا…

وظن البعض أن أمل تقصد شكران في حديثها عن السيليكون، لأن الأخيرة قامت بالعديد من عمليات التجميل التي غيرت شكلها بشكل ملحوظ، وهذا ما تؤكده الصور والفيديوهات القديمة مقارنة بتلك الحالية.