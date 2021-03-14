كلودين صعب تكشف الكثير عن حياتها العائلية.. وهذه وصيتها لابنها قبيل زواجه

كشفت كلودين صعب زوجة مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب الكثير من جوانب حياتها الأسرية التي انعكس عبر إبداع عائلتها في مجالها، إضافة الى تفاصيل عن كريستينا زوجة بكرها إيلي جونيور في مقابلة أجرتها مع "لها".

وقالت انها أوصت إيلي جونيور وكريستينا قبيل الزواج بالاحترام، مشيرة إلى ان الاحترام هو سرّ الزواج الناجح، وهو سرّ نجاحها هي وزوجها.

وتابعت: إيلي جونيور صعب إرضاؤه، وفي الوقت نفسه هو شخص مرِح واجتماعي وطيّب القلب. يدخل في التفاصيل مثل والده. أحلامه تسبقه. هو رجل مسؤول ومندفع ويرغب في تحقيق الكثير. وكريستينا تعرف إيلي من الداخل جيداً، وتدعم طموحاته.

وعن الشبه بينها وبين كريستينا أجابت: "كريستينا هي الابنة التي لم أُنجبها! لقد دخلت العائلة بمحبّة وأسلوب سلس وجميل. إنها تشبهني في الطبع، صادقة وبسيطة ومعطاء وغير متكلّفة. لو أنجبتُ ابنة لما كانت تشبهني بقدر ما تشبهني كريستينا. لقد عرف إيلي جونيور أن يختار امرأة مُحبّة وذكيّة ورائعة تشبهنا!

وعن اللمسة الخاصّة التي أضافتها كريستينا الى العائلة، قالت: "الكثير من شخصيتها الجميلة، والأهمّ أنها كبّرت عائلتنا وأنجبت صوفيا، أميرة البيت."