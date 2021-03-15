المرأة

صمّمت خصيصاً لها وتحمل إسمها.. هذا سعر الحقيبة المفضلة لدى كايت ميدلتون

Lebanon 24
15-03-2021 | 21:00
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تلفت اطلالات كايت ميدلتون الأنظار بكلاسيكيتها الدائمة وأسلوبها التقليدي الجميل ذات الطابع المينيمالي البعيد عن المبالغة. ولايقتصر ذلك على أزيائها وحسب بل ينطبق على أكسسواراتها أيضاً.

وترتدي ميدلتون  حقيبة Jaeger 'Kate' Navy Quilted Leather Shoulder Bag الكلاسيكية بشكل دائم وفي معظم اطلالاتها، وتمتلك نفس اسم كايت لأنها مصممة خصيصاً لها.
 
 
 
 
فعدا عن كشلها الكلاسيكي الناعم، تعتبر هذه الحقيبة عصرية في الوقت نفسع ويبلغ ثمنها 150 باوند أي ما يقارب 208 دولار أميركي. وهي مصنوعة من الجلد ومن سلسلة من المعدن الذهبي وبطانة قطنية غنية. كما تم وضع اسم العلامة بالذهبي من الجهة الأمامية. هذه الحقيبة مصنوعة من 65% من الجلد و 20% من الزنك و15% من القطن.
المصدر: الجميلة
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