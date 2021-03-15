هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021

كثيرون يتطلعون إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد العاطفي، وينتظر الكثير معرفة الأبراج التي ستدخل القفص الذهبي في العام 2021. إليكِ الأبراج التي ستدخل القفص الذهبي وفق توقعات الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح.

حظ برج الحمل في الزواج للعام 2021

يبتسم الحظ لمولود برج الحمل ويفتح له آفاقًا جديدة تُكلّل حبه بالنجاح، بعلاقة مستقرة وسيحافظ على جو لطيف في علاقته، والتي تتميز بالعطاء والمفاجآت الصغيرة، ويكون أميرًا مع الكاريزما التي يتمتّع بها، ومن الممكن ولادة حب كبير خلال فصل الربيع، ويحمل فصل الصيف خيارًا قد يحيّر برج الحمل الذي ينتظره حب جديد بين شهري مارس وأبريل والأسبوع الثاني من مايو حتى بداية شهر يونيو، وسوف ينتهي عام 2021 بالأفراح والمفاجآت.

حظ برج الثور في الزواج للعام 2021

هناك تطوّر مهم في حياة مواليد برج الثور وبداية قصة حب طويلة خلال شهر آذار، إذ يحمل لقاء مهمًا تخيّم عليه الرومانسية، والفترة الاستثنائية على الصعيد العاطفي تقع خلال شهر آيار الذي يحمل الحب الحقيقي، أما خلال شهر أغسطس فهناك موعد مميّز بالإضافة إلى التعرّف الى أشخاص يمكن أن يؤدّوا دوراً جيداً في حياته، عام 2021 يتعلّق فيه النجاح بقدرة الثورعلى الانفتاح نحو أفكار جديدة والانفصال عن الماضي، بالإضافة إلى تحقيق مشروع ابتداءً من فصل الصيف ويفرح بالنتائج آخر العام.

حظ برج الجوزاء في الزواج للعام 2021

خلال شهر شباط، يكون فينوس في برج الدلو، يسطّر بداية تغيير في مسيرة الجوزاء العاطفية وخلال شهر آذار سوف يطلّ على مفاجآت رومانسية وقد يقع في الغرام أو يعود الماضي ويكون له دور جديد في قلبه خلال النصف الثاني من شهر أيار.

أما بين شهري آب وأيلول فهناك حب جديد وحدث غير اعتيادي وانقلاب في حياة الجوزاء العاطفية، وتتاح له فرص عاطفية كثيرة سواء كان عازباً أو مرتبطاً، فلا شك أن هذا العام واعد على مختلف المستويات للتواصل مع جهات قادرة وتلقي الدعم من كل المرجعيات.

حظ برج السرطان في الزواج للعام 2021

أما الحياة العاطفية للسرطان فهي مزدهرة جداً منذ بداية 2021 فتستيقظ عواطفه منذ شهر كانون الثاني حتى شهر آذار خاصة أن كوكب فينوس في برج الحوت يوحي بأجواء رومانسية تدعو السرطان إلى مواعيد عديدة ولقاءات محفّزة تغذي مخيلته، وقد يقع السرطان في الغرام بصورة غير متوقّعة في شهر نيسان أو في شهر أيار، كما أنه يميل في شهر أيلول لأحد مواليد برج الحمل ويأسره أحد مواليد برج الحوت، وقد يهتم السرطان هذا العام برحيل أحد الأصدقاء وفي المقابل هناك ولادة جديدة سوف تشهدها حياته. لا شك أن عام 2021 مهم جداً له لأنه يخرجه من انزوائه ويجعله منفتحاً نحو عالم جديد.

حظ برج الجوزاء في الزواج للعام 2021

يخشى من سوء تفاهم في حياة الأسد الشخصية خاصة مع بداية عام 2021 ويكون ممزقاً بين خيارات كثيرة وبين اتجاهين والرغبة باكتشاف بعض الآفاق الجديدة بعيداً عن القوقعة في مكان واحد، وتتبدّل الأوضاع في الشهر الثالث من العام ويكون أكثر حماساً على الصعيد العاطفي مع أن الفلك يحذّره من الوقوع بوهم في الحب هذا العام أو بعلاقة لا تناسبه أو الميل إلى شخص قد يتلاعب بعواطفه.

هناك فرص للقاء الحبيب إذا كان الأسد غير مرتبط أثناء سفر أو خلال احتفال في شهر نيسان ومن الممكن أن يقرّر الارتباط أو عقد زواجه في شهر أيار، وقد يحمل شهر تشرين الثاني مفاجأة رومانسية وفرصة للقاء استثنائي. يحمل الشأن العائلي حدثاً مهم جداً هذا العام لأنه يتضمّن مفاجآت وأموراً غير متوقّعة.

حظ برج العذراء في الزواج للعام 2021

لدى العذراء علاقات عابرة من الممكن أن تتحوّل إلى علاقات أكثر ثباتاً واستقراراً، أما شهر مايو فيحمل وعوداً جديدة لمناقشة قضية زواج أو ارتباط أو تلقّي خبر جيد يتعلق بحياة العذراء الحميمة. خلال شهر تموز يتجّه كوكب فينوس نحو العذراء فيزداد سحراً وجاذبية ويكسب القلوب حتى آخر شهر آب، وهي فترة جيدة تعده بقصة حب أو ارتباط أو مفاجأة سعيدة على كل الأصعدة. سيكون شهر تشرين الثاني حافلاً بالوعود المشوّقة والأجواء الرومانسية، وقد يدخل بعض مواليد العذراء بنقاش صريح مع الشريك ويتم التوصّل إلى قطيعة وخلاف خلال الأشهر الأخيرة من العام إذا كان هناك مشكلة منذ الأساس. هناك ما سيجعل العذراء يقلب الصفحة ويطلّ على ما هو أكثر تشويقاً، ويشهد هذا العام احتفالات واجتماعيات كثيرة ومواعيد حب ولقاءات مع أشخاص يلفتون اهتمام العذراء.

عام 2021 هو عام الزواج لمواليد العذراء مع أحد مواليد الثور، الجدي، الدلو أو الحوت ويلفته الناس المؤثرون والأقوياء والذين يتمتّعون بجاذبية الفكر والذهن، بالإضافة إلى الرومانسيين، الشعراء، الفنانين، المبشرين وقادة الرأي، أي أن العذراء سينجذب نحو العقل خلال هذا العام، كما أن الأغنياء يتركون أثراً كبيراً على نفسية العذراء وقد يميل إلى شخص من خلال اتصالاته العائلية أو أثناء بعض المناسبات الشخصية والاجتماعية.

حظ برج الأسد في الزواج للعام 2021

يحمل هذا العام علاقات حب، بين شهري نيسان وأيار، بعيداً من محيط الميزان الإعتيادي، ومن الممكن أن يجد نصفه الآخر إذا كان عازباً، في مجال ثقافي أو تربوي أو أثناء سفر خلال شهر آذار أو نيسان. يحمل كوكب فينوس مع وصوله إلى برج الجوزاء في الخامس عشر من آيار مفاجآت سارة جداً على الصعيد العاطفي. وقد يتخلل هذا العام علاقات بعضها قد تكون سرية، والبعض الآخر بغية التسلية فقط. يتحدّث الجو العام عن مغامرات وارتباطات غير حقيقية لمعظم مواليد الميزان وإنما عابرة، وربما هذا العام ليس عاماً مؤاتياً للزواج بالنسبة لبرج الميزان.

حظ برج القوس في الزواج للعام 2021

أوقات عذبة وساحرة يعيشها القوس في بداية الأشهر الأولى من العام 2021، فهو على موعد لبدء قصة رومانسية جديدة وتحديداً في شهر شباط، حيث يُمارس سحراً كبيراً وجاذبية لا تقاوم. قد يعيش القوس كذلك هوساً تجاه شخص يحبه في شهر نيسان ما يحمل انعطافاً كبيراً في حياته. يُخشى من بعض الخلافات أو النزاعات العقيمة مع الحبيب أو الزوج، خلال شهري حزيران وآب؛ إذ يشكل هذان الشهران بعض الإرباك والإخفاق على صعيد العلاقات العاطفية. لا شك، أن الطوالع الفلكية تشير إلى تموجات كبيرة هذا العام تتأرجح بين الحب الجارف والخيبات، وبين الميل إلى الاستقلالية والحرية وبين العقوبات.

هذا العام مميّز جداً يجعل القوس يطل على آفاق أخرى، ويرى الأمور بمنظور مختلف للكثير من القناعات السابقة.

حظ برج العقرب في الزواج للعام 2021

الحياة العاطفية لمولود العقرب ستشهد تأثيراً كبيراً بحدوث عاملي الكسوف والخسوف في هذا العام. مما يُشير إلى حدوث أمر هام في حياة العقرب ربما يكون زواجاً أو طلاقاً أو انفصالاً أو اتخاذ قرار مصيري بشأن علاقة عاطفية، ويضطر إلى تقديم بعض التنازلات إذا كان مرتبطاً.

ولكن، بالمجمل، فإن الحياة العاطفية للعقرب ستكون جيدة، وستلعب الاتصالات العائلية دوراً في خيار نصيبه هذا العام من الحب. ربما يخوض العقرب تجارب واختبارات ومن الممكن أن تنشأ علاقة عاطفية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن، يكون احتمال الزواج هذا العام ضعيفاً.

أما فيما يخصّ الحب الحقيقي، فتعد الأفلاك العقرب بالوقوع في الحب الحقيقي بين شهري آيار وحزيران، كما وللحب موعد مع العقرب في شهر أيلول، أما الشهر الأقوى عاطفيًا فسيكون في شهر كانون الأول من العام 2021.

حظ برج الجدي في الزواج للعام 2021

كوكب فينوس هذا العام يعير اهتمامه للجدي ويغمره بجاذبية لا تقاوم. كما ويعده بالحب والتألق. في شهر حزيران من العام 2021 الجدي على موعد مع الحب وتغيير الاتجاهات. قد يأخذ قراراً بالارتباط أو عقد قران بين شهري آب وأيلول. مع وجود فينوس في برج الجدي في شهر تشرين الثاني، سيكون الجدي عند مفترق طريق في حياته، ويكون محط أنظار. يعد شهر كانون الأول الجدي بجاذبية قصوى ويحمل له حدثاً مهماً يزرع الفرح في قلبه.

حظ برج الدلو في الزواج للعام 2021

بعض القضايا العائلية تحتاج للمعالجة، ولكن، بالمقابل أمام الدلو مفاجأة عاطفية في شهر شباط، فيتغير مصيره في هذا الوقت أو يعيش حالة من التفاهم والتناغم مع الشريك. كما ويعدك الفلك بتسجيل ولادة جديدة في حياة الدلو في شهر آذار، وتكون الحظوظ الرومانسية كثيرة فيغزو القلوب في النصف الأول من شهر نيسان تحديداً. ومع وجود كوكب فينوس في برج هوائي وهو الميزان، هناك تجربة استثنائية أو زواج يخوضها مولود الدلو في شهر أيلول. ويعيش رومانسية وفرصاً كثيرة في مكان عمله أو مع بعض الغرباء أو ربما خلال سفر. تعد الطوالع الفلكية الدلو، بتجسيد قصة عاطفية في تشرين الأول لطالما حلمت فيها طويلاً.

حظ برج الحوت في الزواج للعام 2021

هذا العام، يشهد برج الحوت انطلاقة جيدة رغم أنها لن تشكّل أولوية في حياته هذا العام. وسيعيش لقاءات رومانسية زاهرة وبعض اللقاءات الجيدة والواعدة.

بالإجمال، ستكون حياة الحوت الشخصية سعيدة هذا العام، ومليئة بالمفاجآت. ومن الممكن أن تطل على لقاءات يليها فراق من دون أي مشكلات تُذكر، أو تعقد علاقة سرية تحمل لك انفعالات جديدة، لا سيّما في النصف الأول من العام.

الأشهر الواقعة بين تموز وأيلول هي مسرح لارتباط أو لحدث استثنائي يغير حياة الحوت

يميل الحوت هذا العام لمواليد برج الثور والسرطان والعقرب، قد يقع إشكال بينه وبين أحد مواليد الثور على أثر تطورات وأحداث مفاجئة. أو ربما يؤثر عليه أحد مواليد الميزان في أواخر العام، أو يكون هناك قصة مميّزة بينك وبينه.