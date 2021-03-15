المرأة

مجدداً كنزي عمرو دياب تثير الجدل وتشعل مواقع التواصل بالرقص بملابس جريئة (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2021 | 12:00
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نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب على حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي ترقص برفقة صديقتها وذلك على طريقة النجمة العالمية شاكيرا.

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab)

 

 
 

وأثارت كنزي بهذا الفيديو الكثير من الجدل على مواقع التواصل بسبب جرأة مرابسها التي ظهرت فيها والتي كشفت فيها عن جزء كبير من بطنها، مما عرضها للانتقاد من قبل جمهور والدها.

 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها كنزي الجدل بملابسها وإطلالاتها، فقد انتقدها الجمهور قبل ذلك عدة مرات بسبب الجرأة التي تظهر بها في إطلالاتها.

 
 
المصدر: لها
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