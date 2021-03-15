المرأة

رغم سقوطها عن صهوة حصان وإصابتها.. إعلامية عربية تتعرّض للانتقاد (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2021 | 18:00
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تعرّضت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة لإصابة أثناء ممارستها هواية ركوب الخيل. وهو ما بدا من خلال فيديو نشرته على حسابها على "إنستغرام"، وظهرت فيه ممدّدةً على سرير في أحد المراكز الطبية وتتلوّى من الألم، وأرفقت الفيديو بالتعليق: "الحمد لله على كل شي إصابة في ظهري أثناء ركوب الخيل اليوم".

 

A post shared by Ahlam Ajarmeh احلام العجارمة (@ajarmehahlam)


 

وتمنّى لها الكثيرون الشفاء العاجل متسائلين عن حقيقة إصابتها. إلا أن آخرين رأوا في نشر المقطع المصوّر وفي طريقة تصويره وسيلة للاستعراض. ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات الذي أعاد نشر الفيديو على التطبيق: "اللي تعبان كيف يقدر يستعرض ويتصور؟" و"أهم شي التصوير أهم شي" و"استعراض تايم" و"اللي عندها اصابات فظهرها تجلس تستعرض وتصور بالشكل ذا؟" و"الله يشافيها مبينة ومتأذية". وحقق الفيديو أكثر من 307 مشاهَدات في ساعات قليلة.

 

يُشار إلى أن العجارمة عملت مذيعة ومراسلة في قنوات عدة، منها تلفزيون "دبي" وقناة "العربية" وقناة "روتانا خليجية".

 
المصدر: لها
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