للعروس.. 6 أشياء لا يخبركِ بها أحد عن شهر العسل

شهر العسل من أجمل الفترات التي يعيشها الإنسان في حياته، إنها فترة من الاسترخاء والحب والرومانسية فحسب، إذا كنتِ تستعدين للزواج، فهناك 6 أشياء لا يخبركِ بها أحد عن شهر العسل.1- قد تنسين التخطيط لشهر العسل!عندما تفكرين في قضاء إجازة عادية، من المحتمل أن تستغرقي فترة طويلة في التخطيط لإجازتك، القراءة عن وجهتك، والبحث عن الرحلات الجوية والفنادق، والتخطيط لبرنامج الرحلة، لكن فترة ما قبل شهر العسل ليس وقتاً عادياً في حياتك، حيث تقضين شهوراً طويلة منهمكة في التخطيط لحفل زفافك.لذا لا تنجرفي في التخطيط لأهم يوم في حياتك دون تخصيص بعض الوقت للتخطيط لشهر العسل، لأنه بمجرد أن ترفعي رأسك أخيراً من إرهاق وتوتر التخطيط، ستكونين سعيدة جداً بوجود رحلة استرخاء مخطط لها جيداً تكافئك على شهور التعب والإرهاق والتوتر أثناء التجهيزات ليومك الكبير.2- شهر العسل يكون مذهلاً بنحو لا يُصدققد تشعرين ببعض المبالغة من قبل الأزواج حيال مشاعرهم عن شهر العسل، ولكن هذه الفترة تكون مذهلة فعلاً، حيث إنها تتويج لقصة حبك، واحتفالك الكبير مع شريك حياتك ببداية حياتكما معاً، ولا مكان للتوتر أو المشاكل أو الإرهاق، لا شيء سوى الاسترخاء والحب، فاستمتعي جيداً بهذه الإجازة المذهلة.3- قد لا تشعرين بالاستمتاع أول يوم أو يومينأول يوم في شهر العسل يكون بعد رحلة طويلة من الإرهاق الشديد والتوتر جرّاء التخطيط لحفل الزفاف بمشاكله الكثيرة، والإرهاق الجسدي والذهني لحفل الزفاف نفسه، لذا لا تتوقعي أن تشعري بالاستمتاع والراحة منذ اليوم الأول في إجازة شهر العسل، قد تحتاجين إلى يومين حتى تتخلصي من التوتر والإرهاق، وتبدئي بالاندماج مع حالة السعادة والاسترخاء والمتعة الكبيرة.4- الرومانسية لا تحلّق في الأفق طوال الوقتلا تتوقعي أن تعيشي أجواء رومانسية حالمة طوال الوقت، فشهر العسل يشمل الكثير من الأنشطة والمشاعر، بين إثارة المغامرات واكتشاف أماكن جديدة، وبين الجلوس في ملل لمشاهدة فيلم، وطبعاً لن تغيب الرومانسية عن المشهد، ولكنها لن تستمر طوال الوقت.5- قد تحدث حوادث مؤسفة أو غير متوقعةكوني مستعدة للأحداث غير المتوقعة وغير المرحب بها، مثلاً قد لا تكون غرفتك في الفندق جميلة كما تبدو في الصور، أو تفوتك رحلة طيران متصلة أو قد يمرض أحدكما، ولكن إذا كنتِ تتمتعين بالمرونة وحسن التصرف والحكمة عندما تسوء الأمور، فستتمكنين من الاستمتاع بإيجابيات إجازتك.ضعي في اعتبارك أن معظم الفنادق لديها أطباء تحت الطلب للمساعدة والأدوية أيضاً متوفرة، ولكن احزمي القليل من الأدوية التي تحتفظين بها للطوارئ، مثل أدوية الصداع أو خافض الحرارة.6- لن ترغبي في العودة إلى المنزلالعودة من شهر العسل المذهل إلى الحياة الواقعية أمراً ليس سهلاً، فكل ما تجاهلته أثناء إجازتك من أعباء العمل ومسؤوليات الحياة الجديدة، ينتظرك بالفعل.يمكن أن يخفف عنكِ التخطيط للإجازة المقبلة، وكافئي نفسك وزوجك بقضاء ليلة ممتعة في نهاية الأسبوع بعد عودتكما.