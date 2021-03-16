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المرأة
شقيقة ميغان ماركل تنذر بطلاقها من الأمير هاري
Lebanon 24
16-03-2021
|
06:00
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شنت أخت ميغان ماركل غير الشقيقة هجوما جديدا عليها، معتبرة أن زواجها من الأمير هاري سينتهي بالطلاق ما لم تسدل عليهما "مشورة واسعة".
واعتبرت سامانثا ماركل أن الأمير هاري، بدأ "يشكك" في الزواج، متوقعة أن "تتجه الأمور نحو الأسوأ وعندها سيبدأ هاري بالاعتراض على تصرفات زوجته ويبتعد عنها".
ورأت أن زواج ميغان وهاري سينتهي بالطلاق ما لم يحصلا على مشورة مكثفة وأن يكونا صادقين ويعتذرا من كل شخص أضرا به بعد أن وجها اتهامات بالعنصرية داخل العائلة المالكة، وذلك في مقابلتهما مع أوبرا وينفري.
وأضافت: "لم يكن هناك أي شيء في هذه المقابلة صادقا، والأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة كانت جسيمة".
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