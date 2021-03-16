المرأة

فوز تاريخي: بيونسيه تُحطم الرقم القياسي لجوائز "غرامي".. وابنتها تنضم إليها

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:00
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انطلق حفل جوائز الموسيقى غرامي Grammy 2021 في لوس أنجليس بحضور النجوم على السجادة الحمراء، أمام جمهور محدود بجانب الفقرات والمشاركات الافتراضية.

أعلن القائمين على "غرامي"، عن غالبية الفائزين خلال حفل ما قبل الغرامي حيث تم الكشف عن الجوائز الكبرى بما في ذلك سجل العام، ألبوم العام، أغنية العام وأفضل فنان جديد.

حققت بيونسيه فوزاً تاريخياً بعدما حطمت الرقم القياسي لعدد الجوائز التي حازت عليها امرأة بحصولها على 28 جائزة لتتجاوز حاملة الرقم القياسي السابق أليسون كراوس.

بيونسيه حازت على جائزة أفضل أداء عن فئة موسيقى R & B في "Black Parade"، كما انضمت إليها ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر تسع سنوات بجائزة أفضل فيديو موسيقي عن "Brown Skin Girl" والتي تم توزيعها قبل الحفل التلفزيوني المباشر مما جعلها من أصغر الفائزين بجائزة غرامي، كما حازتا بيونسيه و ميغان ذا ستاليون على جائزة أفضل أغنية راب Savage مما جعلهما أول ثنائي راب من النساء يفوز بالجائزة.
 



تايلور سويفت حصلت على جائزة ألبوم العام عن Folklore ، مما يجعلها أول امرأة تفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات في تاريخ غرامي، بينما حازت بيلي إيليش على جائزة أفضل تسجيل في العام عن Everything I Wanted، و نالت ميغان ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة جديدة، وحصدت دوا ليبا على جائزة أفضل ألبوم بوب عن Future Nostalgia، أما هاري ستايلز نال جائزة أفضل أداء بوب منفرد عن WATERMELON SUGAR، و حازت ميراندا لامبرت على جائزة أفضل ألبوم موسيقى الكانتري عن WILDCARD.

الحفل شهد تكريماً لحركة BLM حيث نالت أغنية I CAN’T BREATHE للمغنية غابرييلا سارمينتو ويلسون المعروفة باسم HER على جائزة أفضل أغنية في عام 2021 المهداة لجورج فلويد الذي قُتل العام الماضي على يد الشرطة و أثار حركة احتجاجات عارمة ضد الممارسات العنصرية.
المصدر: نواعم
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