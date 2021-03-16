فوز تاريخي: بيونسيه تُحطم الرقم القياسي لجوائز "غرامي".. وابنتها تنضم إليها

انطلق حفل جوائز الموسيقى غرامي Grammy 2021 في لوس أنجليس بحضور النجوم على السجادة الحمراء، أمام جمهور محدود بجانب الفقرات والمشاركات الافتراضية.أعلن القائمين على "غرامي"، عن غالبية الفائزين خلال حفل ما قبل الغرامي حيث تم الكشف عن الجوائز الكبرى بما في ذلك سجل العام، ألبوم العام، أغنية العام وأفضل فنان جديد.حققت بيونسيه فوزاً تاريخياً بعدما حطمت الرقم القياسي لعدد الجوائز التي حازت عليها امرأة بحصولها على 28 جائزة لتتجاوز حاملة الرقم القياسي السابق أليسون كراوس.بيونسيه حازت على جائزة أفضل أداء عن فئة موسيقى R & B في "Black Parade"، كما انضمت إليها ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر تسع سنوات بجائزة أفضل فيديو موسيقي عن "Brown Skin Girl" والتي تم توزيعها قبل الحفل التلفزيوني المباشر مما جعلها من أصغر الفائزين بجائزة غرامي، كما حازتا بيونسيه و ميغان ذا ستاليون على جائزة أفضل أغنية راب Savage مما جعلهما أول ثنائي راب من النساء يفوز بالجائزة.