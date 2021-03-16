هيفا وهبي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. تبدو مختلفة! (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صوراً جديدة عبر حسابها على انستغرام من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً.

وظهرت هيفا في الصور ترتدي فستانا قصيرا بنفسجي اللون ولكن بدت ملامحها مختلفة بعض الشيء، وعلقت على الصورة قائلة: "أحبكم جميعا" .

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وعلق المتابعون على الصور بأن هيفا بدت مختلفة وهي استخدمت الكثير من الفوتوشوب.

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وكان أحدث ظهور لهيفا في مقطع فيديو يوثق احتفالها مع أصدقائها بعيد ميلادها .