4 أبراج صعبة المنال.. هل أنتِ واحدة منهم؟

الحب وما يتخلله من مغازلة وجذب هو أشبه بلعبة لعبة يفوز بها الأقوى. الأقوى نفسياً والأكثر ثقة بالنفس والأكثر علماً بما يتطلبه الامر لجذب الاخر.

من بين كل التقنيات التي تمارس من قبل النساء حول العالم لجذب الشريك المحتمل فان لعب دور صعبة المنال هو في المقدمة.

الأمر ليس بالسهولة التي يظنها البعض، فان تم المبالغة به فهو سيرحل، وان تم في التوقيت الخاطئ فالنتيجة كارثية وطبعاً الأهمية الكبرى هي للمكان. اي باختصار هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي تجعل لعب هذا الدور ينجح أو يفشل.

من بين جميع الابراج هناك 4 فقط تحترف لعب هذا الدور.. فهل أنت واحدة منهم ؟

الجوزاء

المرأة الجوزاء فضولية وغالباً ما لا تكترث لشيء ولكنها في الوقت عينه مثقفة مع قليل من التوتر والقلق الدائمين. شخصيتها المزدوجة تجعل الرجل يتكهن وبشكل دائم عن ماهية شخصيتها الحقيقية. بالنسبة اليها هي مصممة على عدم الإستسلام بسهولة فهي ستجعله يعاني الأمرين قبل ان توافق على حبه أو حتى إعجابه.

المرحلة الاولى ستكون المغازلة بطبيعة الحال التي تحترفها المرأة الجوزاء لكونها عفوية ولا تخاف من شيء ثم هناك مرحلة التمنع والإبتعاد لا لانها تريد ان تبتعد ولكن لأنها تخاف من السماح لشخص ما لا تعرفه جيداً بالدخول الى حياتها.

المرأة الجوزاء تحترف لعب دور صعبة المنال «بالصدفة» ولكنها صدفة مثالية لانها تحقق النتيجة المرجوة في كل مرة.

الميزان

المرأة الميزان تكره الوحدة وبالنسبة اليها هدفها الاول هو العثور على شخص يتناسب مع المواصفات التي حددتها بشكل مسبق. تريد شخصاً يتلاءم معها تماماً لانها لا تريد سوى التوازن والسلام.

ولكن بما انها تحتاج الى وقت طويل لمعرفة أي توازن تريده وتسعى اليه وبما أنها تجد صعوبة في حسم قراراتها فهي تتركه معلق في مكان ما ينتظر أي ردة فعل منها.

ولكن خلافاً للجوزاء هي ليست محترفة بالصدفة فهي ستجعله يلهث ورائها لفترة طويلة تقوم خلالها بإمتحانه وإكتشاف كل جوانب شخصيته قبل ان تقرر ما إن كانت تريده في حياتها أم لا.

هي تتعامل مع الرجل وفق مزاجها فقد ترد على رسائله بعد دقيقة واحدة وقد تجعله في أحيان اخرى ينتظر ليومين قبل ان تجيبه.. وللغرابة هو لا يهرب لانها تملك ذلك السحر الذي يجعله يريد ان يتحرر ولكنها لا يستطيع.

العقرب

المرأة العقرب عنيدة جداً وبما انها لا تريد أن تكون في اي موقف تكون فيه هي الطرف المخطئ أو الضعيف فهي وحين تشعر بان شخص ما يبدي إعجابه فهي ستجد متعة خالصة في المراحل اللاحقة لانها تعشق جعله يلاحقها.

هي تملك جانباً جنونياً من شخصيتها ولكن يمكنها التصرف بهدوء كلي حين تريده ان يجوب الكوكب قبل أن توافق على حبه. ما يخدم العقرب هو ذلك الجانب الغامض الذي تحيط نفسها به وبالتالي تجعله في حيرة من أمره طوال الوقت وبالتالي يعود مرة تلو الاخرى لمحاولة اكتشاف ما الذي يقع خلف ذلك القناع الغامض.

حسيتها العالية جداً هي التي تجعله يعلق، فهو يجد نفسه أمام امرأة غامضة ومثيرة للإهتمام، حسية للغاية ومع ذلك لم يتمكن من معرفة اي شيء عنها حتى الان.

الجدي

الجدي من الأبراج المستقلة بطبيعتها. المرأة الجدي مرت بالكثير لتصبح ما هي عليه وهي لم يغب عن بالها أي تفصيل من تفاصيل رحلتها هذه. بالنسبة اليها اي شخص يريد حبها وقلبها يجب أن يستحق وقتها أولاً وجهدها ثانياً ثم لاحقاً تفكر بما ان كان يستحق حبها.

وبما انها من الابراج التي تملك سيطرة مهولة على مشاعرها فهي لا تظهر الكثير.. هي صعبة المنال لانها تحيط نفسها بأسوار عالية جداً وعليه تسلقها جميعها قبل ان تسمح له بالدخول.

الامر يتطلب الوقت والجهد ولكن حين تقرر المرأة الجدي انه حان الوقت لجعل تلك الدفاعات تنهار فهو سيتأكد بأن كل العناء الذي اختبره أسفر عن نتيجة مرضية للغاية.