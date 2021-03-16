المرأة

بطرافة نانسي عجرم تروي كيف فاجأت والدتها بنطق كلماتها الأولى في سن الثانية (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2021 | 18:00
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تستعد الفنانة نانسي عجرم لإطلاق أغنيتها الجديدة لمناسبة يوم الأم، وفي هذا السياق نشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" فيديو تحدثت فيه عن بعض ملامح طفولتها.

 

وروت أنها كانت في سن الثانية عندما بدأت تتعلم المشي وأن والدتها أخبرت جارتها عن هذا الأمر فما كان منها إلا أن قالت "إيه اسم الله" وهو ما أدهش الوالدة التي لم تتوقع أن تنطق ابنة العامين بهذه العبارة.

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


 
 

وتفاعل الكثيرون مع روايتها لهذه الحادثة المختصرة والبسيطة، مشيرين إلى أن نانسي تتمتع بالعفوية في كل ما تفعله. وحقق المقطع أكثر من 596 ألف مشاهدة.

المصدر: لها
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