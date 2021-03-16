المرأة

تسريب فيديو حميمي لفنانة... من سرّبه؟

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:00
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تضامنت شريحة واسعة من الجزائريين والفنانين في البلاد مع الفنانة المعتزلة بشرى عقبي، إثر تسريب مقطع فيديو حميمي جمعها بخطيبها السابق.

وكتب المخرج المسرحي محمد شرشال في حسابه على موقع "فايسبوك" كاشفاً بعض تفاصيل الواقعة: "اتصلت اللحظة بالصديقة والأخت بشرى عقبي، والحمد لله وجدتها في صحة وعافية، معنوياتها مرتفعة وأول شيء قالته لي: شرشال، ما تخافش اعليا (لا تخف علي). إنها توكل أمرها لله من طليقها الذي نشر الفيديو وأخفى وجهه، قصد الانتقام منها كونه خسر قضيته في العدالة معها".

وأضاف: "لقد أكدت لي بنفسها أن الذي يظهر معها في الفيديو هو طليقها قبل الانفصال. لقد أبلغتها أن الناس يساندونها، وأن ما نشر انقلب على صاحبه وأن محبيها أذكياء لا تنطلي عليهم هذه المؤامرة الدنيئة، وأخبرتني أنها تعلم بكل هذا، وهي ممتنة لكل من ساندها. أخيراً أوصيتها بالاهتمام ببنتيها ليتجاوزا هذه المحنة بسلام".

وانقسمت التعليقات بين من اتهم خطيبها السابق بالتسريب، ومن اتهم طليقها من اجل أخذ حضانة ابنتيها.
 
المصدر: لها
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