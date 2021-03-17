المرأة

دمية " باربي" تختار رائدة فضاء روسية

Lebanon 24
17-03-2021 | 06:00
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أطلقت علامة Barbie التجارية دمية استوحي شكلها من صورة المرأة الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروس التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية وهي رائدة الفضاء، آنا كيكينا.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مؤتمر صحفي عقدته شركة Mattel الأمريكية المتخصصة في ألعاب الأطفال.
وقال ناطق باسم الشركة إن الدمية ترتدي نموذجين من الأزياء أحدهما عادي أزرق اللون يرتديه رواد الفضاء داخل المركبة الفضائية وثانيهما يرتدونه عند خروجهم من المركبة أو المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف. وأشار الناطق إلى أن اللعبة غير مخصصة للبيع.
وقالت رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، إن الدمية ستساعد البنات في الإدراك أن لديهن فرصة لأن يصبحن رائدات فضاء إذا كنّ جاهزات لتحقيق حلمهن.
ومضت قائلة:" من غير الضروري أن تظهر لدى كل بنت تلعب "باربي" كهذه رغبة في أن تصبح رائدة فضاء. لكن من المهم أن تعلم أن لها خيارا والحق في اختيار أية مهنة تعجبها.

يذكر أن، آنا كيكينا، البالغة من العمر 36 عاما هي المرأة الوحيدة في فريق رواد الفضاء الروس الذي انضمت إليه عام 2016 . ومن غير المعلوم متى ستقوم برحلتها الفضائية الأولى.

جدير بالذكر أن عارضة الأزياء الروسية، ناتاليا فوديانوفا، أصبحت في يوليو عام 2016 أول نموذج  لدمية "باربي" في روسيا.
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