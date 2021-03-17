ميشيل أوباما تُعلق على تصريحات ميغان ماركل: "درس قاس للعالم"

صرحت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما، إن ما تحدثت به ميغان ماركل، عن تعليق أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية قبل ولادة ابنها الأول آرتشي حول احتماليه سمرة بشرته ووصف أوباما هذا التعليق بأنه يدمي القلب.وأضافت أوباما أن ربما تكون تجربة ميغان درسا قاسيًا للعالم.وتابعت زوجة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما لقناة "إن.بي.سي نيوز" قائلة "أشعر أنه أمر صعب، كانت تشعر وكأنها بين أسرتها ولكن أسرتها لم تبادلها نفس الشعور".واستطردت: "كما قلت من قبل إن العرق ليس معضلة جديدة في عالم الملونين، لذلك ليس من المفاجئ تماما أن تسمع ما سمعته وتعبر عنه".وتابعت "أفكر وادعو لهم بالمغفرة ولها بالتعافي، ويجب أن يتحول هذا الأمر إلى درس للجميع".